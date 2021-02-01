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提升感控！高市12家指定隔離醫院病房2月2日起暫停探病

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
2月2日起高雄市12家指定隔離醫院病房區加強管制，禁止探病。衛生局長黃志中表示，請民眾避免除主治醫師特許外非必要探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視。圖／高醫提供
2月2日起高雄市12家指定隔離醫院病房區加強管制，禁止探病。衛生局長黃志中表示，請民眾避免除主治醫師特許外非必要探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視。圖／高醫提供

高雄市衛生局表示，因應COVID-19本土疫情升溫及年節假期南來北往頻繁，2月2日起高雄市12家指定隔離醫院病房區加強管制，禁止探病。包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、市立民生醫院、國軍高雄總醫院、阮綜合醫院、健仁醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、義大醫院、部立旗山醫院。

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心副指揮官黃志中表示，請民眾避免除主治醫師特許外非必要探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視。

高雄市衛生局並全面要求落實各醫院非病房區感染管制工作，各大醫院聯外排班計程車、公車、接駁車，也應符合酒精噴消、行駛中開窗等防疫措施。門診、檢查診預約時間精確掌握，避免候診暴露時間過長。門診、檢查診區域範圍應頻繁清消，專人負責每30分鐘至少ㄧ次，清消範圍有桌、椅平面、門把等。

衛生局表示，要落實醫療院所等候區全程戴口罩、勿飲食。禁止設置公用文具或飲水機，若有需要，由醫療機構工作人員協助。等候區如批價、掛號、領藥、住出院等，應比照門診、檢查區域清消管制。空調系統對外循環頻率應再提升，儘可能開窗對外通風。等候區應廣設設置消毒乾洗手，方便落實手部清消。

新冠肺炎 COVID-19

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