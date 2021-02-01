蘇貞昌看治水：人在天之下真的渺小 要謙卑面對老天

行政院長蘇貞今天陪同總統蔡英文訪視桃園新竹備援管線通水，他表示全球極端氣候讓台灣去年面臨56年來，沒有颱風的一年，有的縣市農作面臨停灌，有的水庫飽和到要洩洪，有的水庫枯到要見底，台灣真的要謙卑面對老天，以前說人定勝天，今天才知道人在天之下是多麼渺小。

蘇貞昌進一步說明，謙卑的方法就是要懂得互通有無，用時間來檢驗一目了然，用預算來看清清楚楚，他非常感謝立法院通過前瞻預算第一、二期823億元，還有剛通過的第三期523億元預算，有了預算政府才能做事，但是做事有沒有效率也非常關鍵。

蘇貞昌說，他2006年第一任行政院長的時候，非常感謝石門水庫供應板新地區幾百萬人用水，但是桃園本身也吃緊，翡翠水庫卻是飽和有餘，當時他就下令要做第2條板新供水幹管（板二工程），而且明白要求兩年完成，但是卻在2019年等於13年之後才完成，不過也幸好這條水管完成，讓翡翠水庫81萬噸的水可以給板新水廠用，桃園才能給新竹20萬噸的水。供水就是這樣一棒一棒的接下來，如果不是政府有心，就會空講擺在那裡，像澎湖淡水廠也是拖好幾年，到2019年才完成。

蘇貞昌說明，桃園新竹備援管線工程提前完工，其實今天完工通水的還有一條，就是新竹（南寮）海水淡化工程，今天就有3000噸海水淡化後可以使用，未來第二期完成後一天就有1萬3000噸淡化的海水。

蘇貞昌強調，他去年已經核定全國北中南17條備援水管工程、145億元，如果都完成，就會像桃園新竹備援管線工程一樣，水跟著新水管走，換漏水的舊水管時就不用停水，而且更能夠防止漏水，一年可以省下一座翡翠、石門水庫的水（指漏水總量）。

蘇貞昌強調，我們如果能夠解決台灣水的問題，就不會有些地方一下雨就淹水，而且有一天台灣的水能夠互通有無，這就代表我們對得起老天爺的賞賜，也是一個會做事的政府，對人民最好的交代。