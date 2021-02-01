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銓敘部：修行政中立法無針對性 藍批：司馬昭之心

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖為國民黨宣傳反萊豬公投。聯合報系資料照片
圖為國民黨宣傳反萊豬公投。聯合報系資料照片

考試院研擬修正「公務人員行政中立法」，規定公務員不得在上班時間及辦公場所推動公投案，草案預計上半年完成送立法院審議。銓敘部今天表示，此案在上屆考試院卸任前，就納入109年立法計畫，因此與個別公投案無關，並無對針對性。

國民黨立委李貴敏質疑，「反萊豬、拚公投」雙公投連署獲基層廣泛支持，銓敘部急拋修法風向球，就是打著行政中立的招牌，用來恫嚇公務人員，或藉此暗示對公投的杯葛，暗示公務員不能對公投表態，是司馬昭之心。

李貴敏說，民進黨在野時期把公投當做神主牌，執政後視公投如洪水猛獸，想盡辦法打壓，好讓公投辦不成。先前為公投修法強加諸多不合理限制，說穿了就是想架空公投，不讓直接民意發聲，好讓執政黨為所欲為。

李貴敏說，正值敏感時機，許多公投案都已在進行連署，銓敘部卻大喇喇地在此時出手。殊不知在公投案進行中討論公投參與就已經「不中立」，其企圖把公投鳥籠縮小，以避免直接民意，「民進黨政府侈談行政中立是假，給公投強上枷鎖才是真。」

銓敘部表示，本案目前仍在考試院研商程序中，並持續與各界交換意見，無既定的修法時間表。

銓敘部表示，鑑於2018年與地方公職人員選舉合併辦理的公投，衍生許多公務員行政中立爭議，加以行政中立法公布迄今已逾10年，考量時空環境變遷，及政黨法於2017年制定公布與公投法二度修正等，銓敘部自2018年起即著手檢討研修行政中立法。

銓敘部依考試院之立法計畫期程，去年7月即擬具行政中立法修正草案，報請考試院審議，但考試院審酌該法的修正涉及面向甚廣，第12屆考試委員任期將屆，考量新任第13屆考試委員對中立法政策方向或有不同想法，故請銓敘部於考試院第13屆院長、副院長及委員上任後，再行報送。

公投 考試院 行政中立

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