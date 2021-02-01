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林文瑞要連勝文「了落去！」連：會走出同溫層深入基層

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
立委林文瑞（右）要連勝文「了落去！（選主席）」，連勝文並沒有否認選主席且還強調會走出同溫層勤跑基層。記者蔡維斌／攝影
立委林文瑞（右）要連勝文「了落去！（選主席）」，連勝文並沒有否認選主席且還強調會走出同溫層勤跑基層。記者蔡維斌／攝影

國民黨智庫副董事長連勝文今天南下雲林，在雲林縣議長沈宗隆和立委林文瑞陪同下參加虎尾立仁國小寒假育樂營，對於選黨主席問題，林文瑞當場要連勝文「了落去！」一旁的連勝文則回說「我會勤跑基層」。

不傳有意選國民黨主席的連勝文今天參加虎尾立國小一場育樂營球賽活動，除對未來國民黨主席選局，表達依循黨規定公開公平公正原則的看法。陪同參加的不分區立委林文瑞對趙少康回鍋國民黨選主席，林文瑞當場要連勝文「了落去！（選到底）」。

林文瑞說，國民黨是海納百川的百年政黨，他歡迎任何真心為黨做事的人參加，但這個百年政黨舊衣舊褲也該換一換了，讓黨員和支持者才有希望。林文瑞話峰一轉，轉頭向連勝文說「勝文兄，了落去！為黨來打拚」。

連勝文也馬上回說，他會走出同溫層深入基層，這也是他這次和議長與委員合作到雲林，提供非都會區孩子有一起參與的機會，不管多麼了不起的人也都需到基層來和大家站在一起。

林文瑞言下之意支持連選黨主席，而連勝文也沒有否認，還正面回應林的說法，讓人不難解讀黨主席選戰已在地方開打，黨員也都已有選邊站的意味。

連勝文 國民黨

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