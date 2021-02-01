罷捷車隊出現不雅字眼 民進黨：國民黨認同歧視女性？

高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場，罷捷團體昨天在高雄鳳山發起車隊遊行。不過在遊行的隊伍當中，出現「罷免小婊」等人身攻擊與歧視女性的標語出現，民進黨今天批評，雖然罷捷團體事後切割使用不雅字眼的宣傳車輛，但卻沒有阻止使用這種人身攻擊的宣傳標語，甚至還讓它出現在隊伍之中，不禁讓人質疑，難道罷捷總部是事前縱容，事後切割嗎？

民進黨發言人周江杰今天表示，國民黨與罷捷總部縱容允許歧視女性的人身攻擊，挑戰台灣的道德底線、激化社會對立，民進黨予以最嚴厲的譴責。對於國民黨以荒誕無稽、充滿仇恨情緒的罷免訴求，傷害台灣民主的不正當報復性罷免，還與使用這種歧視女性的團體同一個鼻孔出氣，難道國民黨認同這樣人身攻擊、歧視女性的行為嗎？

周江杰說，昨天罷捷車隊遊行裡頭出現不雅、歧視女性的人身攻擊，再次證明了國民黨強推這場罷捷活動，不但不具正當性，更是場非理性的報復性罷免，簡直就是違反民主的本意。

周江杰表示，從這次黃捷罷免案的理由書裡頭，就可以看出罷免理由不具正當性、合理性，包括聲援香港被拿來當作是罷免的理由，完全凸顯出整個罷捷案的荒謬。請問國民黨主席江啟臣，「你認同挺香港就該被罷免嗎？你不也挺香港嗎？難道你也符合被罷免的條件嗎？」