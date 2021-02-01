吳思瑤罷免總部成立衝一階2755連署 盼公投綁罷瑤

立委吳思瑤就職滿周年，台北市議員羅智強日前發起罷免萊豬立委行動後，台北市士林北投選區議員汪志冰、陳重文、張斯綱等今天正式成立罷瑤總部，發起啟動罷免吳思瑤行動，罷瑤總部執行長楊植斗說，罷瑤第一階段需要2755人連署，預計年後提出申請，希望能在今年8月28日的公投法定日期，直接公投綁罷免吳思瑤。

罷瑤行動領銜人汪志冰說，國民黨日前在地方發動反萊豬公投時，許多士林北投民眾都在關心，什麼時候要罷免吳思瑤？她們是順應許多民意的期待發動罷免案。

汪志冰說，之所以發動罷免，是因為吳思瑤自詡為校園守護者，但當立法院討論不要讓萊豬進到校園時，這位校園守護者思瑤姊姊，卻是立法院第一個、也是台北市唯一一位立委，跳出來急先鋒支持萊豬進入校園。

汪志冰說，吳思瑤是守護黨意、不守護民意的立委；另外，當行政院2019年廢止印花稅時，台北市一年49億元稅收差一點點就被行政院過關，這將近50億元誰收，可以讓台北市的路平做四年，但當媒體問吳思瑤，贊不贊成廢止印花稅時，吳思瑤竟說，這是正向改革，一個當過台北市議員的人，口口聲聲說守護台北市民及建設，但當蘇貞昌要刪印花稅，吳思瑤竟說，也讓投過票給吳思瑤的人都聽不下去，這叫不守護台北市民，而是守護財團。

領銜人陳重文也說，政治人物的誠信非常重要，吳思瑤打著守護學童名號當選，但用民眾用選票支持吳思瑤後，今天吳思瑤竟是第一個反「反萊豬進校園」的領銜人，吳欺騙選民、騙選票，這樣的政治誠信已經不及格。

陳重文說，甚至吳思瑤在立法院的教育委員會提出，不讓萊豬進到校園，只需要更換學校的廠商合約，但為什麼所有警察、軍人等可以立法明定不吃萊豬，學童卻不行？

領銜人張斯綱表示，目前民調，已經有超過七成民眾反對萊豬進到台灣，這就是活生生的民意，但當與吳思瑤同黨的林淑芬、江永昌在關鍵時刻，選擇站在民意這一邊，高嘉瑜，何志偉也曾在黨內提出不同意見，但吳思瑤，做出過什麼樣的發言？

議員游淑慧說，除士林北投外，連南港內湖民眾也常問，「什麼要罷免吳思瑤？」游說，當年吳思瑤任北市議員的時候，曾經要求美牛需零檢出，但現在消費更大的豬肉，吳思瑤竟說反萊豬進校園不需要修法，不知道吳思瑤的腦迴路怎麼走的？海馬體還在不在？游淑慧也引用川普的名言，「You are fire」，「試用期過了，我們要退貨！」