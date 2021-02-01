聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙少康入黨江啟臣閃人拒答 連勝文：依黨章走
趙少康將加入國民黨，國民黨黨主席江啟臣今天參加韓國瑜岳父告別式，被媒體追問時拒答，離去時也以調虎離山避開媒體，最後連勝文出面受訪表示，黨有黨規任何人要入黨只要依黨章來做即可。
趙少康今天開記者會表示有意重親回到國民黨，甚至傳出有意角逐黨主席，為國民黨投下震撼彈，今天韓國瑜岳父告別式，親韓人士一律不談政治，謝龍介被問時也只點頭說他只來弔唁致意，隨即離開。
國民黨主席江啟臣抵達時被媒體包圍追問，一話不說就進入會場，期間其秘書探問媒體要問什麼問題，媒體回說問趙少康入黨問題，國民黨上香後，原說要從正門入口受訪，媒體守候不見人影。
有人發現江啟臣從側門離開，媒體追到側門，他人早已離去，媒體錯愕，隨後連勝走出來，對趙少康入黨也只簡短回應，他說，任何人要入黨，都需依循黨章來做就可以，至於選主席，只要公開公平競爭即可。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言