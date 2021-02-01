趙少康入黨江啟臣閃人拒答 連勝文：依黨章走

趙少康將加入國民黨，國民黨黨主席江啟臣今天參加韓國瑜岳父告別式，被媒體追問時拒答，離去時也以調虎離山避開媒體，最後連勝文出面受訪表示，黨有黨規任何人要入黨只要依黨章來做即可。

趙少康今天開記者會表示有意重親回到國民黨，甚至傳出有意角逐黨主席，為國民黨投下震撼彈，今天韓國瑜岳父告別式，親韓人士一律不談政治，謝龍介被問時也只點頭說他只來弔唁致意，隨即離開。

國民黨主席江啟臣抵達時被媒體包圍追問，一話不說就進入會場，期間其秘書探問媒體要問什麼問題，媒體回說問趙少康入黨問題，國民黨上香後，原說要從正門入口受訪，媒體守候不見人影。