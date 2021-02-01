影／罷陳柏惟「刪Q」行動開跑 陳柏惟：正面迎擊

罷免台中立委陳柏惟「刪Q總部」今天選在陳柏惟任期滿一周年的時間正式成立，罷免提議領銜人楊文元和台中市議員羅廷瑋、立仁里長鄭伯其今天召開記者會，宣布將於農曆春節前，正式向中選會提案；陳柏惟今天在立法院受訪說，這就是民主，坦然接受，但他也會正面迎擊。

罷免領銜人楊文元表示，他是龍井土生土長的在地人，過去他曾經是陳柏惟的支持者，他在參加博恩夜夜秀節目錄影時，看到內容受到感動，陳後來參選時，他曾說過若選上就要讓中火在農曆春節關一天，楊文元說，此舉讓他認為陳柏惟是一位跳脫既有框架的候選人。

不過，陳選上後，不但中火關一天的承諾跳票，從一開始他就不打算兌現，因為2020的農曆春節時他根本還沒上任、無法行使職權；加上他在立法院以及臉書發言經常脫序演出，心思也沒放在地方，例如「成立內交部、中共抽海砂是為了開闢潛艦伏擊區、打手槍打到住院、放話在立法院1打35、外縣市的服務處比選區內的還要早成立、追打瘦小吳怡玎委員」，甚至還在臉書推廣萊豬，表決時也力挺民進黨政策，當起民進黨的打手，都是他不適任的原因，

楊文元說，陳柏惟曾說，如果因為他很「台」而被罷免沒道理；楊文元今天要強調，罷免陳不是因為他「台」，是因為陳在一年立委任內做的很爛，沒有統獨問題，沒有藍綠對決問題，只因他不配當立委。

今天到場聲援的台中市議員羅廷瑋表示，陳柏惟作為台中市的民意代表，行為荒腔走板，中火問題是所有台中市人共同承擔的，更何況在立法院，如此荒腔走板質詢，還支持萊豬進入台灣危害我們的下一代，身為台中人實在無法再容忍這樣的人來代表台中的民意，雖然自己不在選區內，但他一定會全力相挺。

里長鄭伯其今天以小孩父親的身分，表示自己是重視教育及孩子的父親，為了讓孩子有健全的成長環境，台中人呼吸的空氣，食品安全是沒有選區框架問題的會一同努力全力下架陳柏惟，雖然他沒有投票權，但絕對會利用自己的網路影響力，呼籲民眾支持罷免如此不適任的民意代表。

楊文元說，罷免第一階段門檻為2911份，罷免團隊會利用最短的時間，徵求提議人名冊，並在農曆春節2月8日前，正式向中選會提案，但因為人力吃緊，許多物資都是支持者熱心捐贈，志工夥伴也都是利用空閒時間才能寫協助罷免事務，他呼籲大家不分區域，只要理念相同，都歡迎大家加入罷免陳柏惟的行列，也懇求台中第二選區的民眾，踴躍參與提議與連署，儘早讓這位不適任的立委下台。