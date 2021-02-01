韓國瑜岳父告別式冠蓋雲集 江啟臣連勝文前往弔唁

高雄市前市長韓國瑜的岳父李日貴今年元旦病逝，今天上午在雲林縣西螺鎮東南觀光夜市廣場舉行告別式，國民黨下要員雲集，黨主席江啟臣率秘書長李乾龍等人弔唁，場面肅穆，外傳韓國瑜可能在春節後復出，引起各方猜測連想。

韓國瑜從元旦岳父病逝後，就留在雲林協助治喪，接待前來弔唁的黨政友人，李家和韓國瑜一個月來低調治喪，對於外界說韓要選黨主席或春節過後將復出，任何傳聞一概都不回應，只專心治喪。

今天李日貴告別式設在西螺鎮老家的東南觀光夜市廣場，雲林縣長張麗善率縣府團隊及地方各界人士，國民黨高層要員抵達，有意選黨主席的連勝文也來致意，國民黨主席江啟臣也偕同中常委李德維、謝坤宏等人參加，冠蓋雲集，韓國瑜好友謝龍介、孫大千及前台北市長周瑋到參場祭拜。

李日貴原經營砂石業，曾擔任3屆雲林縣議員，之後栽培女兒李佳芬接班，李佳芬也任3屆縣議員，2010年再由李佳芬弟弟李明哲接棒連任3屆縣議員至今，李家在雲林政壇耕耘逾卅年。李日貴患有氣喘，去年療養近兩個月，元旦當天離世，享年85歲。