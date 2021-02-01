吳怡農當主委網友喊「選市長」 她卻意外被嗆蹭農哥

新境界文教基金會副執行長吳怡農昨當選民進黨台北市黨部主委，昨傍晚吳怡農也在臉書貼出四個感謝，底下網友加油聲一片，包括名嘴周玉蔻、黨內同志議員簡舒培、立委吳思瑤等人都在底下留言，甚至還有不少網友喊「選市長！收復首都」、「台北市長，非你不投！」「看來應該是劍指台北市長了，加油！」

更有農友留言「我農婦、我驕傲！」有網友直接喊「吳市長讚喔！台北市民的榮耀！」

「選台北市市長，我們支持你，再幫你拉票！」

由於國民黨議員近期發起罷免吳思瑤行動，吳思瑤昨在吳怡農臉書底下留言，吳思瑤留言「責任重大，無限期待！讓台北的民主更年輕有力、更壯闊豪情！」

不過底下卻有網友嗆吳思瑤，「一直蹭別人、蹭建築人，蹭農哥，你到底想怎樣！」