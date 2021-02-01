趙少康：韓國瑜叫我參選黨主席 看江啟臣給不給資格

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他今天上午出面證實，高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席，他表示自己沒有黨員也沒有中評委資格，無法參選主席，韓國瑜則表示願出面幫他去跟黨主席江啟臣談。趙強調，他現在申請回復黨籍，就看江啟臣願不願意聘他為中評委。

趙少康表示，他對國民黨很失望，去年韓國瑜找他，他原本以為韓國瑜要出來選主席，結果韓國瑜對他說，「是你選主席！」他告訴韓，自己未曾有過中評委和中央委員資格，就算回復黨籍也不能參選，韓則告訴他會去找江啟臣談，「據我所知他們應該有談了幾次」。不過趙說，江啟臣對此事也只是「笑笑」，他無法猜到江心裡真正想法。

對於除了參選黨主席外，趙少康是否還會參選2024總統或是擔任黨職，他表示，對於參選什麼他都不排斥，但是否有資格選黨主席，是黨中央的事，如果沒資格他就不會選，不會擔任任何黨內要職。