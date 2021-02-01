快訊

部桃今+0？指揮官陳時中下午2時記者會說明

疫苗與美洽談中？優先施打桃園醫護？ 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康：韓國瑜叫我參選黨主席 看江啟臣給不給資格

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他今天上午出面證實。記者鄭超文／攝影 鄭超文
資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他今天上午出面證實。記者鄭超文／攝影 鄭超文

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他今天上午出面證實，高雄市前市長韓國瑜去年9月力勸他選黨主席，他表示自己沒有黨員也沒有中評委資格，無法參選主席，韓國瑜則表示願出面幫他去跟黨主席江啟臣談。趙強調，他現在申請回復黨籍，就看江啟臣願不願意聘他為中評委。

趙少康表示，他對國民黨很失望，去年韓國瑜找他，他原本以為韓國瑜要出來選主席，結果韓國瑜對他說，「是你選主席！」他告訴韓，自己未曾有過中評委和中央委員資格，就算回復黨籍也不能參選，韓則告訴他會去找江啟臣談，「據我所知他們應該有談了幾次」。不過趙說，江啟臣對此事也只是「笑笑」，他無法猜到江心裡真正想法。

對於除了參選黨主席外，趙少康是否還會參選2024總統或是擔任黨職，他表示，對於參選什麼他都不排斥，但是否有資格選黨主席，是黨中央的事，如果沒資格他就不會選，不會擔任任何黨內要職。

韓國瑜 江啟臣 趙少康

延伸閱讀

趙少康重返國民黨 馬英九聽到「笑了」

低調挺罷捷 藍鳳山宣傳反萊豬公投 江啟臣連兩周下高雄

罷免黃捷倒數 江啟臣批：民進黨用國家機器霸凌民意

請益之旅 江啟臣下週拜會馬英九朱立倫

相關新聞

圖輯／「政治金童」趙少康來勢洶洶 老照片看端倪

資深媒體人趙少康傳出要「重回國民黨」。國民黨主席江啟臣證實，「我已經收到趙先生回復黨籍的申請，會正式進入程序」，以趙的聲...

影／國民黨罷瑤總部成立 盼828公投綁罷免投票

國民黨「罷瑤總部」上午正式成立，台北市議員游淑慧、羅智強、陳重文、汪志冰、張斯綱、罷瑤總部執行長楊植斗上午一同出席記者會...

參選2024總統？趙少康：不排斥任何位置

資深媒體人趙少康申請回復國民黨黨籍，他今天出面表示，去年9月高雄市前市長韓國瑜勸進他參選黨主席，韓跟他說，國民黨需要一個...

吳思瑤罷免總部成立衝一階2755連署 盼公投綁罷瑤

立委吳思瑤就職滿周年，台北市議員羅智強日前發起罷免萊豬立委行動後，台北市士林北投選區議員汪志冰、陳重文、張斯綱等今天正式...

趙少康入黨江啟臣閃人拒答 連勝文：依黨章走

趙少康將加入國民黨，國民黨黨主席江啟臣今天參加韓國瑜岳父告別式，被媒體追問時拒答，離去時也以調虎離山避開媒體，最後連勝文...

影／罷陳柏惟「刪Q」行動開跑 陳柏惟：正面迎擊

罷免台中立委陳柏惟「刪Q總部」今天選在陳柏惟任期滿一周年的時間正式成立，罷免提議領銜人楊文元和台中市議員羅廷瑋、立仁里長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。