趙少康重返國民黨 馬英九聽到「笑了」

針對國民黨黨主席江啟臣昨晚證實出走黨員、新黨前召集人趙少康要重返國民黨，前總統馬英九今天前往台北地院出庭，於面對媒體詢問有何意見及看法時，馬未作聲，僅用微笑、揮手等肢體語言回應媒體提問。

馬英九今天再度因國民黨賤賣「三中」案以被告身分被傳喚，依慣例，他被安排從台北司法新廈北大門由國安特勤人員陪同進入法庭，媒體問馬「趙少康重返國民黨有何看法？」馬駐足停留半响思考，接著露出笑容，再以手勢禮貌回應媒體，隨即上樓步入法庭。

去年12月28日台北地院審理「三中案」，傳喚馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清後，結束準備程序，合議庭表示，本月25日全案進入審理程序，趙少康購買中國廣播公司任董事長為全案關係人，法官預計下月22日傳喚趙少康作證。

法官除裁准傳喚趙少康作證外，另裁准傳喚中國時報集團前董事長余建新、中影公司董事長郭台強等作證，全案將傳喚約40名證人。

台北地檢署偵辦「三中案」2018年7月10日起訴馬英九、張哲琛、汪海清、前立委蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、蔡的岳父洪信行，起訴時，建請法院對馬英九等人從重量刑。

有關中廣交易案案情，檢方認為，馬英九配合趙少康進行中廣資產分割前，即決定將廣播部門以10億元價格出售，為趙設計有利的付款條件，讓趙坐享非廣播部門資產收益。