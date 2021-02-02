整理包／罷免黃捷有多少勝算？從鳳山近6年藍綠消長看端倪

高雄市無黨籍議員黃捷罷免投票2月6日舉行，支持和反對陣營紛紛動員起來，祭出上街遊行、高掛看板、發文宣等手段。國民黨盼望再下一城，給執政黨更多民意流失的警訊；民進黨則希望止住罷免王浩宇的骨牌效應，同時阻斷藍營視為主軸的反萊豬公投氣勢。究竟這場「罷捷」投票能有多少勝算？

據選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

高雄市選舉委員會統計，投票人人數為291,566人（2月2日再確認公布），門檻是同意票數達原選區選舉人總數1/4以上（7萬2891人以上），且有效同意票數要多於不同意票數。

投票資格為年滿20歲的中華民國國民，並在被罷免人原選舉區繼續居住4個月以上，即在民國109年10月6日以前（包括當日）遷入設有戶籍，到投票日前一天繼續居住者，即有罷免投票權。

高雄市議員黃捷罷免案六日投票，「罷捷總部」周末發起車隊遊行，上千輛汽機車參加，車隊綿延逾一公里。 記者蔡孟妤／攝影

2018年市長暨縣市議員選舉，高雄第九選區（鳳山區），選舉人數為287,829人，投票率72.91%，共有16人參選，最終選出8席議員，國民黨4席、民進黨3席，黃捷代表時代力量選上1席，得票數18,420，得票率9％，在該選區排名第六。

2018年市長暨縣市議員選舉，高雄第九選區選情。圖取自wiki

鳳山區有軍校和不少眷村座落，以往被視為軍公教大本營，選民結構偏藍，但據國民黨智庫做的民調顯示，僅有23.5%的鳳山區選民贊成罷免黃捷，反對罷免45.4%，似乎這些年選民生態又有改變；這樣的民調結果也讓某些人相信可能激起藍選民的危機意識，催出罷免票。

依鳳山區過去民代選舉的數據來看，在陳菊執政時代，2014年議員和2016年立委選舉，民進黨總勝出國民黨一截，兩黨得票比例約為6：4；2018年議員選舉受韓國瑜旋風拉抬，鳳山綠地變藍天，國民黨議員票數比民進黨多出近4萬票。

2020年國民黨競選總統失利，立委選舉的部分，國民黨在鳳山區推派的立委候選人李雅靜拿下86,127票，高於罷捷的72,981票門檻，若國民黨能有效動員所有支持者也並非沒機會；另一方面，民進黨推派的勝選立委許智傑衝出10萬票以上的新高數字，得票率過半，也有機會利用優勢人數讓不同意票超越同意票，使罷免不通過。

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