立院新會期報到 游錫堃：將啟動修憲委員會

立法院今天上午舉行第10屆第3會期立委報到，國民黨立委陳玉珍拔得頭籌，成為新會期報到第一位。立法院長游錫堃簽名報到完成後受訪表示，本會期將啟動修憲委員會，相信大家對修憲議題會有更多討論。

立法院上午8時開放立委報到，本會期為法案會期，陳玉珍表示，她在不到7時就抵達立法院，接下來希望在推動金門醫療丶經濟民生的法案上有所進展。

本屆國會爆發最嚴重的收賄醜聞，4名跨黨派立委捲入收賄案，遭外界認為重創國會形象，游錫堃表示，對國會形象確實有影響，基於司法獨立，尊重司法裁判。不過，很多委員非常努力，上周每天都在協商總預算，最後表決117案，以上周而言可說是日以繼夜。

游錫堃說，國會對於預算或法案，大家都非常認真，一年來完成190個法案。

第二位完成報到的則是民進黨立委陳歐珀，他與綠委陳亭妃、黃秀芳、范雲等今也將舉行「邁向國家正常化」修憲公聽會第三場，邀請學者專家針對修憲門檻、國家領土、國家象徵與台灣治理現狀等議題發表意見，作為凝聚共識、強化未來修憲推動的論述基礎。

游錫堃說，按照民主國家三權分立，國會本來就是合議制，任何委員提案他沒有准駁之權，尊重提案權。