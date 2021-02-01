立法院新會期報到 游錫堃：啟動修憲機制

立法院第10屆第3會期上午八時起立委開始報到，排在第一位的國民黨籍立委陳玉珍6點50分開始排隊，民進黨籍立委陳歐珀7點排在第二，接著時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠分列三、四位。時間一到立法院秘書長林志嘉在門口迎接立委報到。立法院長游錫堃隨後也完成報到。游錫堃受訪時表示，本會期將處理修憲委員會的事宜，啟動修憲機制。

陳玉珍拔頭籌、陳歐珀居次

【中央社／台北1日電】

立法院第10屆第3會期今天開始立委報到，國民黨金門縣立委陳玉珍拔得頭籌，第一位報到。她表示，「這會期是法案會期，希望在對於金門發展的相關法令上能夠更前進一些。」

立法院新會期上午8時開始立委報到，陳玉珍上午6時50分就到群賢樓等候，她說，跟平常委員會開會差不多一樣時間到立法院，第一位報到感到有點意外。

談及新會期問政重點，陳玉珍表示，她來自金門，關心金門的醫療和經濟民生，希望相關法案能夠有些進展。

第二位報到的是宜蘭縣選出的民進黨立委陳歐珀，上午7時到達立法院，他在上會期是第一位報到。他指出，新會期是法案會期，修憲案推動是朝野關注焦點，上會期原本要排審的觀光署組織法草案，是觀光再升級的重要法案，可惜因預算審查而無法如期完成，這會期一定會努力推動。

另外，陳歐珀也提醒大家，農曆春節很快到來，返鄉移動潮的群眾，對於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情是很嚴峻的考驗，防疫大意不得。

新會期第三位完成報到作業的是時代力量黨主席、不分區立委陳椒華，上午7時50分到達立法院。她說，平常也都是上午8時以前就會到立法院，每次開會很早就會簽到；今天早一點報到，也是希望能夠在總質詢時可以排前面一點。

談及新會期展望，陳椒華表示，重視環保議題。她也表示，必須持續重視防疫措施，同時關注含萊克多巴胺豬肉的健康風險評估。