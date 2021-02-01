快訊

特斯拉的秘密：賣車並不賺錢？ 去年獲利另有來源

殺不死電影魂：美國日舞影展如何「逆疫情」崛起？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃要公務員修台灣史 孫大千：綠先重修中華民國憲法

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千在臉書批評立法院長游錫堃，一個人究竟是要多無知，才能夠說出如此可笑的話？圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千在臉書批評立法院長游錫堃，一個人究竟是要多無知，才能夠說出如此可笑的話？圖／取自孫大千臉書

立法院長游錫堃昨台灣議會設置請願運動百年展開幕致詞時說，台灣是一個沒有歷史記憶的國度，要命令全國的公務員都要去大學修3個學分台灣史。前立委孫大千在臉書批評，一個人究竟是要多無知，才能夠說出如此可笑的話？在要求公務員對台灣恢復記憶之前，是不是先要求民進黨的政治人物對中華民國恢復記憶？

孫大千強調，台灣是中華民國的領土，並不是一個國度。游錫堃如果帶種，就辭去中華民國的立法院院長，直接投入獨立建國的革命，否則就別在這裡領著中華民國的俸祿，卻做著消滅中華民國的事。任何一位生活在台灣的民眾對台灣的情感都是無庸置疑的，怎麼會沒有歷史記憶呢？與其去思考要怎麼樣讓台灣有記憶？不如先想一下要怎麼讓游錫堃有知識吧？

孫大千表示，國家的公務員原本就有特定的養成課程，為什麼還要一個命令下去，逼全國的公務員都去大學修3個學分台灣史？難道是嫌台灣的公務員不夠忙，還是懷疑台灣的公務員不夠愛台灣呢？最令人憤怒的是，竟然要用影響升遷和考績來威嚇公務員，還特別點名了軍隊、司法官，以及調查局，如此的作賤和羞辱公務員，游錫堃難不成把全台灣的公務員都當成是民進黨的家奴嗎？

孫大千說，台灣現在最大的憲政危機，就是執政黨缺乏愛國意識，毫無國家認同，一方面借殼上市，騙選票，拿資源；另外一方面，絞盡腦汁消滅中華民國，推動階段性的台獨。與其叫全國的公務員去修台灣史，不如先叫民進黨的政治人物都去大學重修中華民國憲法。

孫大千

延伸閱讀

現在改國徽？ 孫大千批民進黨腦袋有洞：防疫優先喊應景？

晶片換疫苗 孫大千：蕭美琴不能拿軍售、萊豬去換?

蔡英文提防疫3關鍵 孫大千批：沒疫苗卻去鬼扯

游錫堃秀出林信義來信 指馬英九決定封和平醫院：你又說錯話！

相關新聞

獨／趙少康確定重回國民黨 江啟臣已收到回復黨籍申請

資深媒體人趙少康傳出要「重回國民黨」。國民黨主席江啟臣證實，「我已經收到趙先生回復黨籍的申請，會正式進入程序」，以趙的聲...

游錫堃要公務員修台灣史 孫大千：綠先重修中華民國憲法

立法院長游錫堃昨台灣議會設置請願運動百年展開幕致詞時說，台灣是一個沒有歷史記憶的國度，要命令全國的公務員都要去大學修3個...

為何對柯P死心塌地？蔡壁如揭「吃他一口還他一斗」

民眾黨立委蔡壁如去年出版與作者楊惠蘭共著的新書「拚，就一定要贏：蔡壁如驚奇人生的14個挑戰」，然而等了4個月，昨天才舉辦座談會、簽書會。蔡壁如坦言，出書時即被網友抨擊，情緒上受到影響，沉寂一段時間，才整理好心情...

陽交大今揭牌前後副總統都來了 但校方最期待的綠營大咖卻沒來

在爭議聲中，台灣高等教育界盛事、國立陽明交通大學今天（1日）舉行揭牌典禮，據了解，原本校方為了感謝蔡總統的領導與「促成」，首選是邀請蔡總統參加台北校區的揭牌。雖然蔡不克出席，仍邀請到兩位醫界出身的前後任副總統賴清德和陳建仁出席揭牌儀式，相較於過往併校典禮多由部長層級出席，可說給足校方面子，也顯見綠營對這所「超級大校」的重視。

【影音】u故事╱怪獸大叔愛上哥吉拉 「生活永遠有打不完的怪」

「這就塑膠呀！」哥吉拉模型看在部分人眼中的反應，經常讓收藏家「怪獸大叔」哭笑不得，自己的媽媽也不例外，當面用手指戳著店內...

出書、掛看板… 屏東縣長之爭露端倪

總統府前祕書長曾永權將從政35年經歷寫成回憶錄，談屏東佃農出身農三代在政壇奮鬥歷程，前天回家鄉發表新書，是否投入下屆縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。