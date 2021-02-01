游錫堃要公務員修台灣史 孫大千：綠先重修中華民國憲法

立法院長游錫堃昨台灣議會設置請願運動百年展開幕致詞時說，台灣是一個沒有歷史記憶的國度，要命令全國的公務員都要去大學修3個學分台灣史。前立委孫大千在臉書批評，一個人究竟是要多無知，才能夠說出如此可笑的話？在要求公務員對台灣恢復記憶之前，是不是先要求民進黨的政治人物對中華民國恢復記憶？

孫大千強調，台灣是中華民國的領土，並不是一個國度。游錫堃如果帶種，就辭去中華民國的立法院院長，直接投入獨立建國的革命，否則就別在這裡領著中華民國的俸祿，卻做著消滅中華民國的事。任何一位生活在台灣的民眾對台灣的情感都是無庸置疑的，怎麼會沒有歷史記憶呢？與其去思考要怎麼樣讓台灣有記憶？不如先想一下要怎麼讓游錫堃有知識吧？

孫大千表示，國家的公務員原本就有特定的養成課程，為什麼還要一個命令下去，逼全國的公務員都去大學修3個學分台灣史？難道是嫌台灣的公務員不夠忙，還是懷疑台灣的公務員不夠愛台灣呢？最令人憤怒的是，竟然要用影響升遷和考績來威嚇公務員，還特別點名了軍隊、司法官，以及調查局，如此的作賤和羞辱公務員，游錫堃難不成把全台灣的公務員都當成是民進黨的家奴嗎？

孫大千說，台灣現在最大的憲政危機，就是執政黨缺乏愛國意識，毫無國家認同，一方面借殼上市，騙選票，拿資源；另外一方面，絞盡腦汁消滅中華民國，推動階段性的台獨。與其叫全國的公務員去修台灣史，不如先叫民進黨的政治人物都去大學重修中華民國憲法。