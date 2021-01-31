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獨／影響諾貝爾獎資格？翁啟惠盼監院撤銷浩鼎案彈劾

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片
中研院前院長翁啟惠。本報資料照片

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案監察院彈劾，並經公懲會（現改制懲戒法院）判決申誡處分，翁提再審也遭駁回。但因翁啟惠司法已獲無罪確定，據悉，翁對於曾被彈劾1事無法接受，且恐影響其爭取諾貝爾獎資格與機會，數度向監院陳情，力圖翻案。

據了解，監察院司法及獄政委員會將受理翁啟惠的陳情案，預估近期、最晚農曆年後就會正式立案，旨在對全案有客觀全面地描述。

翁啟惠2017年因浩鼎案被檢方依貪汙治罪條例起訴，同年被監院彈劾，該案在2018年底一審宣判翁啟惠無罪，檢方不上訴，全案確定；翁啟惠據此提出訴願救濟，監察院訴願審議委員會2019年3月撤銷對翁財產申報不實罰款的行政處分，但公懲會在2019年4月仍依彈劾調查報告，判決翁啟惠申誡處分。

據了解，翁啟惠自此曾數度向監察院陳情皆未果，直到去年8月，新1屆監委就任後才出現轉機。

目前監察院內部對該案要以何種方式處理，看法仍不一。司獄委員會召集人、監委蔡崇義表示，他的個人想法是以持平角度，對監察院過去的調查內容、全案來龍去脈等做客觀陳述，並將這份報告給翁啟惠，由其去另求救濟管道，如此也可避免給外界產生不必要的政治聯想。

但也有監委認為，既然監察院都已經撤銷罰鍰、法院也判無罪確定，監察院是該還給翁啟惠1個更公道的評價，主張以某種形式對彈劾進行平反，也應替翁啟惠向懲戒法院提起再審。

翁啟惠案過去在監察院就曾有不同看法。在翁啟惠一審獲判無罪後，監委王幼玲、蔡崇義就曾作出調查報告指出，檢察官偵辦浩鼎案期間，因偵辦人員涉嫌洩漏案情，致新聞媒體大幅報導偵查案情內容，讓社會大眾對被告或犯罪嫌疑人產生預斷，已影響其受公平審判之權利，翁啟惠最後雖獲無罪判決，仍造成其等名譽、隱私、工作、身心壓力等嚴重損害，要求檢方辦案態度宜更謹慎。

翁啟惠 監察院 浩鼎案

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