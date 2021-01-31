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割萊委鎖定「北思瑤、中柏惟」 兩人回應了
第十屆立委就職滿一年，國民黨也正式啟動「割萊委」行動，鎖定「北思瑤、中柏惟」。民進黨立委吳思瑤表示，罷免亂流來了，大家就一起繫好安全帶，她會全力守護士林北投這一席，把它當作二○二○立委選舉的延長賽，「至於三位領銜的士林北投區藍營議員，看來是一場立委爭奪戰」。
吳思瑤也表示，選舉與罷免都是憲法賦予人民非常珍貴的權利，希望憲法的賦權能夠被正確使用，倘若被有心人士用來操作政治的對立或動員，對民主是很負面的傷害；她會努力一關過一關、全力以赴，講究專業問政跟服務地方，相信士林北投的公民會力挺專業問政。
國民黨發動「割萊委」也鎖定免陳柏惟，當地民間團體則組成「刪Q總部」，陳柏惟辦公室對此低調回應表示，陳會做好份內工作，持續專業問政。陳柏惟受訪時說，他不緊張，民主選舉、罷免就是這樣，選上就認真做，罷免成功就離開崗位，無法強求，在位置一天就做好一天的事。
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