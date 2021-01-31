快訊

趙少康確定重回國民黨 江啟臣已收到回復黨籍申請

英媒示警下個威脅是高致死立百病毒 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

割萊委鎖定「北思瑤、中柏惟」 兩人回應了

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進立委陳柏惟。本報資料照片

第十屆立委就職滿一年，國民黨也正式啟動「割萊委」行動，鎖定「北思瑤、中柏惟」。民進黨立委吳思瑤表示，罷免亂流來了，大家就一起繫好安全帶，她會全力守護士林北投這一席，把它當作二○二○立委選舉的延長賽，「至於三位領銜的士林北投區藍營議員，看來是一場立委爭奪戰」。

吳思瑤也表示，選舉與罷免都是憲法賦予人民非常珍貴的權利，希望憲法的賦權能夠被正確使用，倘若被有心人士用來操作政治的對立或動員，對民主是很負面的傷害；她會努力一關過一關、全力以赴，講究專業問政跟服務地方，相信士林北投的公民會力挺專業問政。

國民黨發動「割萊委」也鎖定免陳柏惟，當地民間團體則組成「刪Q總部」，陳柏惟辦公室對此低調回應表示，陳會做好份內工作，持續專業問政。陳柏惟受訪時說，他不緊張，民主選舉、罷免就是這樣，選上就認真做，罷免成功就離開崗位，無法強求，在位置一天就做好一天的事。

民進黨立委吳思瑤。本報資料照片
民進黨立委吳思瑤。本報資料照片

罷免 陳柏惟

延伸閱讀

立委就職周年羅智強啟動割萊委 明天正式罷免吳思瑤

陳柏惟罷免警訊？最新民調 基進政黨支持度腰斬剩一半

3Q陳柏惟危險？ 地方政壇分析有4個原因「真的危險」

陳柏惟批陳玉珍亂攀關係 陳氏宗親怒了對話曝：樹大必有枯枝

相關新聞

罷捷投票將登場 民進黨：國民黨報復性罷免傷害民主

高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場，民進黨發言人顏若芳今天表示國民黨傾全黨之力支持不正當、不合理的報復性罷免，只會傷害...

獨／影響諾貝爾獎資格？翁啟惠盼監院撤銷浩鼎案彈劾

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案被監察院彈劾，並經公懲會（現改制懲戒法院）判決申誡處分，翁提再審也遭駁回。但因翁啟惠...

獨／趙少康確定重回國民黨 江啟臣已收到回復黨籍申請

資深媒體人趙少康傳出要「重回國民黨」。國民黨主席江啟臣證實，「我已經收到趙先生回復黨籍的申請，會正式進入程序」，以趙的聲...

割萊委鎖定「北思瑤、中柏惟」 兩人回應了

第十屆立委就職滿一年，國民黨也正式啟動「割萊委」行動，鎖定「北思瑤、中柏惟」。民進黨立委吳思瑤表示，罷免亂流來了，大家就...

吳怡農當選民進黨台北市黨部主委 2週內交接

新境界文教基金會副執行長吳怡農參選民進黨台北市黨部主委、同額競選，今天投開票，他以2217票當選。市黨部預計2週內辦理交...

呼籲鳳山市民罷捷 徐尚賢：罷免黃捷可4個願望一次達成

罷免高雄市鳳山區議員黃捷總部今舉行罷捷車隊遊行，罷捷發言人徐尚賢指罷免黃捷有4意義，第一罷免落跑萊豬議員，第二堅持反萊豬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。