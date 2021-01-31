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罷捷投票將登場 民進黨：國民黨報復性罷免傷害民主

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
高雄市議員黃捷（右二）罷免案將於2月6日登場，民進黨發言人顏若芳今天表示國民黨傾全黨之力支持不正當、不合理的報復性罷免。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
高雄市議員黃捷（右二）罷免案將於2月6日登場，民進黨發言人顏若芳今天表示國民黨傾全黨之力支持不正當、不合理的報復性罷免。聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影

高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日登場，民進黨發言人顏若芳今天表示國民黨傾全黨之力支持不正當、不合理的報復性罷免，只會傷害台灣得來不易的民主。這樣報復性的罷免舉動，針對一位表現獲得肯定的年輕世代市議員，更凸顯國民黨一貫與年輕人站在對立面的荒謬性。

顏若芳說，從此次黃捷罷免案的理由書，就可以看出罷免理由不具正當性，譬如將黃捷聲援香港，可能違反港版「國安法」，來當作罷免的主要理由之一，凸顯出整個罷捷案的荒謬。她反問國民黨主席江啟臣，「你認同挺香港而被罷免嗎？你不是也挺香港嗎？難道你也符合被罷免嗎？」

顏若芳強調，黃捷不僅是個優質、認真問政的議員，甚至獲得公民團體評鑑為高雄十大優質問政議員，這樣認真的表現，對於高雄市民的權益是有幫助，民進黨也肯定她的表現；反倒是國民黨從黨主席、一級主管到立委，傾全黨之力鼓吹罷免一個地方問政優質議員，這難道不是政治力介入，激化社會對立？

罷免高雄市鳳山區議員黃捷投票最後一周，罷捷總部今發起車隊遊行，共上千輛汽機車參加，車隊綿延逾一公里。記者蔡孟妤／攝影
罷免高雄市鳳山區議員黃捷投票最後一周，罷捷總部今發起車隊遊行，共上千輛汽機車參加，車隊綿延逾一公里。記者蔡孟妤／攝影

罷免 黃捷 國民黨

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