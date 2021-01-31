快訊

吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委 未現身提4個感謝

羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

廈門增台灣輸出個案 莊人祥：可能10月底來台前已染疫

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥表示，目前只知道該個案過去一年從2月20日從台灣出境，10月28日入境，今年1月23日再出境，很有可能10月底到台灣前已被感染。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥表示，目前只知道該個案過去一年從2月20日從台灣出境，10月28日入境，今年1月23日再出境，很有可能10月底到台灣前已被感染。圖／指揮中心提供

大陸福建省廈門市於本月30日宣布新增1名台灣確診個案，該名台灣民眾於本月23日搭乘廈門航空班機飛抵廈門，入境後2次核酸檢測為陰性，但血清總抗體呈陽性，28日核酸檢測結果陽性。外界猜測是否有在國內染疫的可能，指揮中心發言人莊人祥表示，目前只知道該個案過去一年從2月20日從台灣出境，10月28日入境，今年1月23日再出境，很有可能10月底到台灣前已被感染。

針對該個案於何時何地染疫？莊人祥表示，從新聞上知道他在1月23日入境廈門2次核酸檢測為陰性，血清抗體檢驗是陽性，後來28日核酸檢驗是陽性，有一個可能是10月底到台灣前已被感染，通常這類的案子需要3、4天，因為聯絡上後，還要做接觸者調查。

至於是否還有其他可能的染疫途徑，莊人祥並未多加回覆。

該個案是廈門傳出第2例來自台灣的新冠確診病例，為台灣輸出至中國大陸的第6例新冠肺炎確診病例。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

廈門通報確診 指揮中心：血清抗體陽性疑入境台灣前已感染

相關新聞

廈門增台灣輸出個案 莊人祥：可能10月底來台前已染疫

大陸福建省廈門市於本月30日宣布新增1名台灣確診個案，該名台灣民眾於本月23日搭乘廈門航空班機飛抵廈門，入境後2次核酸檢...

桃園疫情擴散到第二家醫院 台南緊急要求門診管制

桃園醫院爆發的新冠肺炎群聚感染又擴散到第二家醫院，針對醫院感染問題嚴重，台南市衛生局要求台南市各家醫院門診所即日起，必須...

各國爭搶疫苗 陳時中：持續努力並量力而言

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，現在各國爭搶新冠肺炎疫苗嚴重，指揮中心會照既有管道努力，他也會量力而言，有確定消息或有...

疫苗購買進程前後不一 蔡壁如：盼陳時中謹言慎行

針對新冠肺炎疫情，國人都非常關心疫苗的購買進程，民眾黨立委蔡壁如表示，疫情升溫，衛福部長陳時中近來辛苦了，必須給予他鼓勵...

美眾議員打2劑新冠疫苗仍確診 指揮中心分析3種可能性

外電報導美國眾議員接種兩劑輝瑞疫苗而且採檢陰性，後來仍被檢驗陽性。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，...

【重磅快評】歲月靜好的陳時中 可有看見負重前行的醫護？

過去很長一段時間，台灣被形容是新冠疫情的「平行時空」，當許多國家每天都在上演著匆匆下葬染疫親人，連最後一面都無法得見的悲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。