廈門增台灣輸出個案 莊人祥：可能10月底來台前已染疫

大陸福建省廈門市於本月30日宣布新增1名台灣確診個案，該名台灣民眾於本月23日搭乘廈門航空班機飛抵廈門，入境後2次核酸檢測為陰性，但血清總抗體呈陽性，28日核酸檢測結果陽性。外界猜測是否有在國內染疫的可能，指揮中心發言人莊人祥表示，目前只知道該個案過去一年從2月20日從台灣出境，10月28日入境，今年1月23日再出境，很有可能10月底到台灣前已被感染。

針對該個案於何時何地染疫？莊人祥表示，從新聞上知道他在1月23日入境廈門2次核酸檢測為陰性，血清抗體檢驗是陽性，後來28日核酸檢驗是陽性，有一個可能是10月底到台灣前已被感染，通常這類的案子需要3、4天，因為聯絡上後，還要做接觸者調查。

至於是否還有其他可能的染疫途徑，莊人祥並未多加回覆。

該個案是廈門傳出第2例來自台灣的新冠確診病例，為台灣輸出至中國大陸的第6例新冠肺炎確診病例。