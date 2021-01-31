罷捷千輛車隊遊行 藍營議員現身力挺

罷免高雄市鳳山區議員黃捷總部今舉行車隊遊行，約湧入千輛汽機車參加，國民黨議員鍾易仲、劉德林、鄭安秝等人也現身為參加民眾加油打氣，呼籲大家2月6日站出來投票，讓政府看到人民反萊豬決心，罷免違背民意、不捍衛人民健康的民代。

參加車隊的鳳山市民陳祐紳說，黃捷不挺食安健康，議會表決反萊豬的時候她落跑，且也沒看到她有做什麼事，在地也沒有感受到她的服務，所以決定站出來罷免黃捷。

陳祐紳還說，有些街坊鄰居沒有參加遊行，但也對他表達支持，他早上在要參加遊行的機車上貼罷捷標語時，社區每個經過的人看到都給他比讚。

一名台中市民也特地搭高鐵來參加遊行，她批黃捷第一次當議員什麼都不懂，不會替百姓著想，也不願表態萊豬議題，「我們台中隨便一個議員都比她好，她太爛啦。」

住台南新化的邱先生也來參加遊行，他批黃捷不顧百姓，「這款市議員毫無建設，只會胡說八道，用毒豬肉讓百姓吃」，讓人看不下去，所以想站出來表態。

鍾易仲、劉德林、鄭安秝則輪流上戰車致詞，為民眾打氣，鍾易仲呼籲2月6日大家一起出來投票，讓政府看到人民反萊豬決心，也要讓違背民意的民代知道，不可以違背民意，讓政府知道不可以拿人民健康開玩笑。