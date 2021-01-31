啟動罷免陳柏惟！「刪Q總部」2月1日成立 粉專湧入3.3萬個讚

今年2月1日是本屆立法委員就職滿1年，依法可發動罷免的時間點，台中海線地方人罷免台灣基進黨立委陳怕惟，明天有具體行動，上午10點將在沙鹿成立「刪Q 總部」啟動罷免，說明活動進度規劃。「罷免陳柏惟」的官方臉書粉絲團已超過3萬3569人按讚。相對地方發起罷免，陳柏惟連日來加密地方會勘行程、關懷弱勢年終送暖活動。

海線地方人發起罷免陳柏惟聯盟，明天上午10點在沙鹿成立「刪Q總部」並說明發起罷免陳的理由：「陳柏惟作為台中市的民意代表，宣稱當選春節關閉中火一天，沒做到還護航，中火空汙問題是所有台中市人共同承擔....陳立委還支持萊豬進入我們的餐桌，危害我們的下一代，身為台中人實在無法再容忍這樣的人來代表台中的民意。」

陳柏惟則以「花若盛開，蝴蝶自來」比喻，他表示不緊張！他曾回應以衛福部長陳時中為例，回應罷免行動「政治人物沒有一百分」，防疫做得這麼好，還是被罵得很慘。