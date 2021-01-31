罷捷投票前黃金周 林昶佐諷「邊罷邊找理由」不正當

高雄市議員黃捷罷免案下周六登場，罷捷團體今天下午再度發動車隊遊行。黃捷今天也勤跑基層尋求認同。今早民進黨立委許智傑再度陪同黃捷跑行程，無黨籍立委林昶佐也專程到鳳山菜市場陪同發送春聯。黃捷說，支持盟友希望這是一場「終結之戰」，不樂見社會蔓延罷免歪風。林昶佐則諷刺罷捷團體是「邊罷邊找理由」，民主制度不是設計給大家這樣玩的。

今早鳳山在地立委許智傑，以及專程南下相挺的無黨籍立委林昶佐陪同高市議員黃捷到鳳山第一公有市場發春聯。

無黨籍立委林昶佐說，他認為藍綠對決是假議題，不管過去支持哪一個政黨，看了罷免行動的操作過程及提出的荒誕理由，即使過去支持國民黨的人也不會支持罷免行動。

林說，罷捷過程中，對方不斷增加新理由，比如萊豬議題，反而彰顯出他們當初發起罷免的理由是多麼不正當、不充分，才需要邊罷免邊增加理由、邊找藉口，民主制度不是設計給大家這樣玩的，哪有先提出罷免再找理由、找藉口，希望儘快停止操作，才會是台灣民主之福。

黃捷表示，她從頭到尾都希望不變成藍綠對決，這次明顯是要針對她進行報復，她認為，這種報復式手段不應該在台灣蔓延下去，各方盟友站出來是相挺民主、相挺正義，不希望罷免變成烽火，大家都希望在這裡做為終結之戰、最終戰，不希望社會蔓延罷免報復歪風。