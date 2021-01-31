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立院提案改國徽？江啟臣：想推台獨就大膽推吧！
立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部對現行國徽與國民黨黨徽相似提出評估報告。國民黨主席江啟臣今說，如果民進黨跟蔡總統認為應該要改國徽、改國旗，那請蔡總統出來跟全民報告，不要想做又不敢講，都已經全面執政，想推台獨就大膽推，不要打假球。
江啟臣今到高雄參加不分區立委聯合辦公室開幕活動，被問到立院推改國徽和罷捷議題，江啟臣說，民進黨政府現在讓大家感覺，好像挺黃捷變成優先要務完全看不到、聽不到民眾現在的擔心跟關心的。
現在大家關心的是希望政府能守住防疫成果、食安健康、言論自由和新聞自由空間、司法公平正義、國際空間，最重要的是守住這個國家中華民國。
但遺憾看到，民進黨在意的居然是意識形態的假台獨也好、打擦邊球也好，如果民進黨跟蔡總統認為，應該要改國徽、甚至改國旗，那請蔡總統出來講清楚，跟全民報告，不要想要做又不敢講，都已經全面執政了，如果認為台獨是要推動的事，就大膽的推吧，不需要打假球，也不要把它變成一個操作政治對立或人民對立的方式，不要把大家都當成是三歲小孩看待。
江並表示，現在大家在意的是疫情，在意的是經濟，在意的是食安環境，所以請蔡總統和民進黨多多關心人民所關心的事情。
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