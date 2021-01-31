罷免黃捷倒數 江啟臣批：民進黨用國家機器霸凌民意

罷免高雄市議員黃捷投票倒數計時，國民黨主席江啟臣今說，從桃園到高雄，國民黨立場沒有改變，人民對於不適任、不適當的政治人物要行使罷免權利，國民黨會以民意為依歸，全力幫忙協助。他並強調罷免是人民權利，民進黨如要用國家機器霸凌民意，只會激發更多民眾的反彈不滿。

江啟臣今到高雄參加國民黨高雄市不分區立委聯合服務處揭牌暨小農市集開幕活動，對於罷捷投票，江受訪說，國民黨尊重罷免公民權，不管是選舉也好，罷免也好，只要是人民的主張，公民團體發動，站在尊重公民權的基礎上，國民黨會跟人民在一起，會全力支持民眾和公民團體的主張跟權利。

對於是否會用何種方式相挺？江未具體說明，僅強調，國民黨對罷免案，從桃園到高雄，立場都沒有改變，人民對於不適任、不適當的政治人物要行使罷免權利，如果需要國民黨籍民代或基層黨部的幫忙跟協助，國民黨會以民意為依歸全力幫忙協助。

對反罷捷陣營批國民黨介入罷捷，成為藍綠政黨對決。江啟臣說，這句話很多人應該聽不下去，應該先去問問蔡總統，自己在民進黨中常會怎麼講的，到底是誰要把這場罷免變成是藍綠對決？那蔡總統自己講說要守住這一局，難道不是在激發社會對立、政治對立嗎？

江批民進黨常常兩套標準，自己都可以，別人都不行。這也是發動罷免的團體的主張之一，就是反雙標。政府和執政黨做很多事情，都是民進黨可以，別人不行，假民主、真獨裁，民眾發動罷免，除了對個別民代表現不滿，某種程度也是對執政者作為的不滿。

被問到今天聯合辦公室成立是否與罷捷有關？江否認「當然沒有關係」，早已陸續安排這屆不分區立委到沒有區域立委的地方設立辦公室或提供服務。辦公室的成立有其必要，因為畢竟提供民眾服務仍需要一個據點，更重要的是落實跟地方民代、議員的合作，由市黨部來扮演這樣的角色很恰當。

江並強調，罷免是民眾的權利，民進黨如果要把它變成政黨對決，這是用國家機器在霸凌民意，只會激發更多民眾的反彈，也會讓市民感覺是小市民在對抗大總統，這已變成非單純地方民代的罷免。很遺憾執政黨和蔡總統很明顯的介入整個罷免中，這只會激發更多民眾的不滿。