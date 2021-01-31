「割萊委」民眾黨入戰局？黨內人士：機率不大

民進黨桃園市議員王浩宇日前遭到罷免，令國民黨「割萊委」的號召罷免行動更添柴薪。民眾黨接下來是否加入戰局？有黨內人士表示，接下來一周將會做討論、評估，但透露參與的機率不大，尤其黨主席柯文哲曾表態，不支持情緒性的罷免。

王浩宇成功遭到罷免，國民黨台北市議員羅智強持續發動「割萊委」行動。對於是否與國民黨合作，據了解，民眾黨內現在還沒有一個明確的答案。然而，有黨內人士指出，針對萊豬進口議題，民眾黨長期維持的基調都是「源頭管理、清楚標示」，非反對到底的強硬派，恐怕在罷免行動上站不住腳。

另有黨內人士也指出，目前方向，基本上是不會與國民黨合作，特別是柯文哲在過去曾表態不認同情緒式的罷免行動，若現在投入罷免，對民眾黨未必有利。

據了解，隨著立法院臨時會結束，即將進入新的會期，民眾黨的黨團幹部也已經做出新一波調整，由民眾黨立委邱臣遠、高虹安擔任正副總召、蔡壁如任幹事長等，會不會與國民黨在相關議題上協同作戰，黨內也必須尊重新任黨團幹部的意向。

有黨團幹部指出，相關議題包括是否與藍營合作「割萊委」，以及因應蔡政府可能在今年宣布開放日本東北核食進口等，黨團都將在二月的頭一周開會討論，到時才會有比較明確的態度。