立委就職周年羅智強啟動割萊委 明天正式罷免吳思瑤

台北市議員、國民黨革實院院長羅智強行騎全台推動「公投反萊豬」和「罷免割萊委」行動，誓言將萊豬趕出台灣，讓挺萊立委下台。明天就是本屆立委就職滿1年，羅首位點名與自己同在台北市的民進黨立委吳思瑤，並在年底推出的「我+1」罷免吳思瑤粉專，目前已累積近9萬個讚，超越吳思瑤罷免同意票的6萬8860。羅智強提醒吳思瑤，「背叛台北市民的下場，就是等著就職1年被罷免」。

「我特別點名了吳思瑤，她是台北市挺萊豬的第一名立委」。羅智強認為，吳思瑤以「不讓中國得利」的超瞎理由，力挺萊豬進口案，絲毫不顧台北市近7成市民反對萊豬的民意，要餵台北市民吃萊豬。吳思瑤背叛台北市民的下場，成為台北市第一個被罷免的立委，羅呼籲吳不要太輕忽台北市民的憤怒。

羅智強指出，在台北市民進黨的3個立委中，何志偉還知道「甘犯蔡顏」，在中常會直諫蔡英文，萊豬要總量管制，表示何心中還有台北市民；高嘉瑜也在國會中揭發原來不是美國人要台灣呑萊豬，而是民進黨政府主動獻媚，主動棄守食安山海關，主動向美國提議開放瘦肉精豬肉，她還知道盡一個國會議員的責任。

而吳思瑤呢？羅智強表示，當在立法院討論立法禁止校園營養午餐使用瘦肉精時，吳思瑤是唯一一位投反對票的台北市區域立委，她心中只有黨意，不在乎孩子們的健康；當他日日在街頭聽著台北市民說對萊豬來台感到恐懼時，吳思瑤竟然説這些恐懼，「都是被炒作出來的」，她心中只有黨意，她不把人民真實的恐懼當一回事，還污衊人民的恐懼是被炒作出來的。而吳思瑤在去年院會審查萊豬投下的同意票，成為羅智強決定罷免她的關鍵。

除了罷免吳思瑤，羅智強日前行騎經台中大甲時，也點名了基進黨台中市立委陳柏惟，打出「北思瑤，中柏唯」號召罷免。羅智強說，陳柏惟可以説是「台中版的王浩宇」，他瞎挺萊豬的所言所行和王浩宇有87％相似，根本是是2.0版的王浩宇。王浩宇背叛桃園人民的食安付託被下架，陳柏惟也該為他背叛台中人民食安、瞎挺萊豬，付起政治責任