首例！吳怡農選主委無投票權 何志偉：他不能投，我投給他

民進黨北市黨部主委選舉今天投票，同額競選的吳怡農，因入黨未兩年，身為候選人卻無投票權。立委何志偉今天上午10點多前往投票，媒體問何志偉，吳怡農無投票權的看法，何志偉笑說，「他不能投，就由我投票給他。」

何志偉說，身為民進黨員，每個黨員還是要有投票義務，希望未來民進黨能大破大立，有所改變。

但對於何志偉母親薛凌稍早受訪表示，吳怡農先前拜訪她，但不知道說什麼？何志偉今表示，他們尊重黨中央的決定，全力支持黨中央，有時候就是顧全大局，沒有小我，每一個黨員及從政公職，每一個舉動都是對這一塊土地的祝福。

由於先前薛凌爭取黨部主委一職，傳是為幫何志偉鋪路？何志偉今也被問及，2022北市長選舉人選，誰最適合？何志偉說，他現在就是努力把委員會守好，每一個動作都是為這塊土地祝福。何也說，現在2022北市長選舉，衛福部長陳時中還是最強的代表之一，他也是第一個立委跳出來挺陳時中的，未來的市長人選布局，除要有經濟思維、還要是在地人。

何志偉說，未來的人選布局，應該還有很多不同機制要討論，尤其公職層面，沒有小我，只有大我。

不過何也批評現任市長柯文哲，何志偉說，看看現任市長每天的發言，對台北市都是傷害，他期待未來市長，可以為台灣帶來療癒，從台北出發，帶領台灣進入另外一個格局。

另外，對於總統蔡英文要讓過半地方黨部主委，都由40歲以下年輕人擔任？何志偉今澤笑稱，「就是要小鮮肉們，來努力就對了。」何志偉說，年紀是一件事，但最重要的，是要做什麼。何說，只要有任何比自己優秀的，他都支持。他認為，年紀只是一環，還有身邊的幕僚與團隊，若能讓下一代更好，這才是應該做的。

何志偉也重新幫蔡總統詮釋，何說，應該不是年紀，而是時時刻刻都要為年輕人著想。

對於吳怡農能不能帶動2022北市選戰？何志偉說，團結的民進黨，可以做到讓更多人支持，一樣是大我小我說，民主國家，若都靠一個人，就不叫民主，等同公共事務，我們是一群人、一顆心，為這塊台灣。

不過對於吳怡農今傍晚當選後，不打算出面謝票，而是僅透過臉書及發新聞稿，何志偉聽到這個問題，先笑一笑，表示應該是內部團隊討論，他尊重，不過他出來投吳怡農一票，都是祝福。