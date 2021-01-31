防堵執政氣勢受挫 民進黨最後決定高調挺黃捷

桃園市議員王浩宇罷免案日前通過，民進黨跌破眼鏡，原本超高門檻的罷免成真，讓民進黨對2月6日即將登場的高雄市議員黃捷罷免案如臨大敵；由於黃捷的民調讓民進黨評估有機會一搏，再加上民進黨希望防堵執政氣勢再次受挫，這次民進黨決定不再低調。雖然黃捷非民進黨員，但黃捷一項對高雄市長陳其邁及民進黨相當友好，民進黨評估過後，決定正面迎戰。

蔡英文總統日前在中常會提醒，指黃捷這一役一定要守住，但在蔡總統表態之前，黨內其實陷入兩難，有一派聲音雖然主張高調聲援黃捷，但民進黨內部也有不少幹部抗拒將此戰搞成藍綠對決，甚至許多黨籍人士私下勸黃捷「低調最好」，不過蔡總統表態後，也讓民進黨一錘定音，近日包括民進黨高雄市黨部及鳳山在地立委許智傑都全面相挺，希望助黃捷度過難關。

民進黨人士指出，罷免案一項是「高調的人吃虧」，因為催出支持者投票的同時，也有可能催出敵對的一方，屬於兩面刃，但以黃捷的民調來看，罷免通過門檻的機率不高，因此民進黨最後同意正面對決，盼「不同意票」能高於同意罷免票，也因為內部民調「有所本」，民進黨最後才決定這麼做。

黨內人士也認為，另一個民進黨決定正面對決的原因，則是「幫助黃捷就等於幫助自己」，王浩宇罷免案通過之後，讓執政黨氣勢受挫，這次如果能幫黃捷度過難關，也可防堵藍營再一次進攻。