農三代奮鬥經歷 前總統府祕書長35年從政回憶錄

前總統府祕書長曾永權，將從政35年的經歷寫成回憶錄，記錄一個屏東佃農出身的農三代，一路奮鬥到立法院副院長、總統府秘書長的過程。曾永權期望透過身為「屏東子弟」的回憶錄，向屏東鄉親分享並勉勵後輩。

出身屏東鹽埔鄉仕絨村的曾永權，出身農家，求學時以蔗農、菸農子弟獎學金求學，於公職服務13年，曾任國大代表，後擔任立委20多年，副院長、以及總統府祕書長，直到卸任國民黨副主席兼秘書長後，便以口述的方式來完成回憶錄。

曾永權回憶錄於今年一月出版，以「坦蕩無私」作為書名，來詮釋從政35年的經歷，還邀請國民黨四大主席連戰、馬英九、吳伯雄、吳敦義撰寫推薦序，書中也記錄從一個屏東佃農出身的農三代，一路奮鬥到立法院副院長、總統府秘書長的過程。

曾永權表示，在立法院20年，雖然朝野攻防激烈、波濤洶湧，但他始終感覺充實坦蕩，深信凡事皆可溝通，只要堅守「對黨以忠、待人以誠、沒有私心」的原則，就能順利解決問題。

曾永權回顧，擔任立委期間，力爭各項屏東建設，也協力解除屏東市屏南機場禁、限建，促成台鐵屏東鐵路高架化及新建車站、爭取屏東客家文化園區、爭取海洋生物博物館落腳屏東等。

曾永權說，回憶錄不以「爆料秘辛」為目的，沒有一句批評別人的話語，只有記錄從政軌跡，將經驗留傳後代，也期望透過身為「屏東子弟」的回憶錄，向屏東鄉親分享並勉勵後輩。