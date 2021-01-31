快訊

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農三代奮鬥經歷 前總統府祕書長35年從政回憶錄

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
前總統府祕書長曾永權，將從政35年的經歷寫成回憶錄，於今年一月出版，以「坦蕩無私」作為書名。記者陳弘逸／攝影
前總統府祕書長曾永權，將從政35年的經歷寫成回憶錄，於今年一月出版，以「坦蕩無私」作為書名。記者陳弘逸／攝影

總統府祕書長曾永權，將從政35年的經歷寫成回憶錄，記錄一個屏東佃農出身的農三代，一路奮鬥到立法院副院長、總統府秘書長的過程。曾永權期望透過身為「屏東子弟」的回憶錄，向屏東鄉親分享並勉勵後輩。

出身屏東鹽埔鄉仕絨村的曾永權，出身農家，求學時以蔗農、菸農子弟獎學金求學，於公職服務13年，曾任國大代表，後擔任立委20多年，副院長、以及總統府祕書長，直到卸任國民黨副主席兼秘書長後，便以口述的方式來完成回憶錄。

曾永權回憶錄於今年一月出版，以「坦蕩無私」作為書名，來詮釋從政35年的經歷，還邀請國民黨四大主席連戰、馬英九、吳伯雄、吳敦義撰寫推薦序，書中也記錄從一個屏東佃農出身的農三代，一路奮鬥到立法院副院長、總統府秘書長的過程。

曾永權表示，在立法院20年，雖然朝野攻防激烈、波濤洶湧，但他始終感覺充實坦蕩，深信凡事皆可溝通，只要堅守「對黨以忠、待人以誠、沒有私心」的原則，就能順利解決問題。

曾永權回顧，擔任立委期間，力爭各項屏東建設，也協力解除屏東市屏南機場禁、限建，促成台鐵屏東鐵路高架化及新建車站、爭取屏東客家文化園區、爭取海洋生物博物館落腳屏東等。

曾永權說，回憶錄不以「爆料秘辛」為目的，沒有一句批評別人的話語，只有記錄從政軌跡，將經驗留傳後代，也期望透過身為「屏東子弟」的回憶錄，向屏東鄉親分享並勉勵後輩。

屏東 曾永權 總統府

延伸閱讀

立院媽媽桑曾永權回憶錄當年命名台灣鯛為漁業創生機

中職／自辦熱身賽年前登場 悍將、獅隊2月8日先打

屏東宿省千元難敵疫情 旅宿業心情七上八下

蘇震清澄清外界是不實訊息 強調與李恆隆單純借貸關係

相關新聞

立院提案改國徽？江啟臣：想推台獨就大膽推吧！

立法院會日前通過時代力量黨團提案，要求內政部對現行國徽與國民黨黨徽相似提出評估報告。國民黨主席江啟臣今說，如果民進黨跟蔡...

立委就職周年羅智強啟動割萊委 明天正式罷免吳思瑤

台北市議員、國民黨革實院院長羅智強行騎全台推動「公投反萊豬」和「罷免割萊委」行動，誓言將萊豬趕出台灣，讓挺萊立委下台。明...

首例！吳怡農選主委無投票權 何志偉：他不能投，我投給他

民進黨北市黨部主委選舉今天投票，同額競選的吳怡農，因入黨未兩年，身為候選人卻無投票權。立委何志偉今天上午10點多前往投票...

「割萊委」民眾黨入戰局？黨內人士：機率不大

民進黨桃園市議員王浩宇日前遭到罷免，令國民黨「割萊委」的號召罷免行動更添柴薪。民眾黨接下來是否加入戰局？有黨內人士表示，...

桃園的多元文化 讓新住民打造第二個家

桃園市自2014年底升格為直轄市後，每年淨移入人口上萬人，也吸引許多新住民移入。身為新二代的桃園市在地人鄒佳晶的媽媽是菲律賓華僑、爸爸是台灣人，她觀察，即便許多新住民家庭在桃園落腳，不少新住民在家中仍缺乏話語權，就算在家中也無法放鬆、自在，她因此希望打造一個讓不同族群都能感到自在的空間，也讓桃園的新住民有第二個「家」。

首艘國人設計錦江艦明除役 船上零件補給曾到二手店挖寶

海軍錦江軍艦2月1日在高雄新濱碼頭除役，錦江艦民國83年12月1日成軍，服役26年2個月，在中華民國海軍艦隊當中，這個時間實在不算長。錦江級相對驅逐艦、巡防艦，在社會大眾心目中，也是不顯眼的配角。然而錦江級在海軍史仍有獨特地位，她是中華民國海軍歷史上，第一種由國人設計的作戰艦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。