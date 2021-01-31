綠北市黨部主委選舉 薛凌：盼吳怡農是接地氣主委

民進黨第18屆台北市黨部主委選舉今天投票，原本參選爭取主委一職的前立委薛凌，經協調後被勸退，薛凌今一早也前往士林投票所投票，對於這次北市黨部主委選舉為同額競選，無意外的話，吳怡農篤定當選，薛凌投完票後表示，她希望吳怡農出任新主委，應該要是接地氣主委，希望吳怡農做得更好，民進黨更民主，這才是最重要。

不過吳怡農入黨未滿2年，因而吳怡農身為候選人卻無投票權，薛凌說，這個是創歷史，民進黨34年來從來沒有停選過，也是第一次候選人自己沒有辦法投票，但既然是黨的制度，希望吳怡農出來，相信吳怡農應該可以做得更好才對。

由於先前吳怡農也曾拜訪薛凌請益，對於請益的內容，薛凌今先笑一笑，表示吳怡農的確有來拜訪過一次，儘管談了一個多小時，但目的一個是拜託，一個是請益。薛凌說，由於當時吳怡農還沒有決定要不要參選，也不知道要說什麼，但她希望，民進黨是很草根性，尤其主委更要接地氣，至於聊的內容？薛凌沒有多說，僅笑一笑表示，這是這樣。

薛凌也說，以吳怡農年輕人的個性，應該有所為才會來拜訪，但重點，還是希望吳怡農做得更好，讓民進黨可以更民主。

至於吳怡農當選主委後，未來可能2024再度參選立委？但也有可能提前被黨中央徵召，披掛參選北市長選舉，薛凌今天也僅說「祝福他」，「每個年輕人都有參選的機會，當然祝福他！」

由於先前薛凌與前議員王孝維在黨部主委選舉時，兩派陣營廝殺刀刀見骨，當時兩人都被勸退，現在新主委將上任，薛凌說，這些她都已經放下，既然這是黨協調完成的最後結論，她身為黨員，就是尊重、遵從，今天出來投票，也是盡一個黨員的義務，這是應該的。