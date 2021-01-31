現在改國徽？ 孫大千批民進黨腦袋有洞：防疫優先喊應景？

立院日前通過由時代力量立委邱顯智所提的評估修改國徽決議案，民進黨立委皆同意。前立委孫大千表示，民進黨真的是一個腦袋有洞的執政黨，既不重視台灣人民的生命，也不尊重台灣人民的智商。

孫大千表示，衛福部桃園醫院群聚感染事件已經嚴重惡化，不但居家隔離人數持續攀升，疫苗採購更是遙遙無期，在防疫成敗的關鍵時刻，民進黨腦袋中居然只在意保住高雄市議員黃捷和更改國徽，原來所謂的防疫優先這些話只是喊一下應景的嗎？台灣人民的生命在民進黨的眼中難道真的這麼不值錢。

孫大千說，由於自己沒有辦法參與中華民國的上半場，既沒有貢獻度，也沒有存在感，民進黨就要想盡各種辦法扭曲中華民國的歷史，抹去中華民國的過去，只是為了切斷中華民國和國民黨的關係。但是，就算把中華民國的國徽改成民進黨的黨徽，民進黨真的以為台灣人民會愚蠢到去相信中華民國是民進黨創立的嗎？