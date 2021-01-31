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政黨收入規定待釐清 國民黨跳蚤市場暫緩至年後舉辦

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨中央黨部空間調整工程近尾聲，減租樓層、空間壓縮後騰出不少辦公家具、資料櫃，連同之前倉庫內家具、物品，國民黨參考台北市政府二手家具拍賣作法，原過年前要辦跳蚤市場「募款」，但因政黨收入規定問題，確定暫緩年後再辦。記者周志豪／攝影
國民黨中央黨部空間調整工程近尾聲，減租樓層、空間壓縮後騰出不少辦公家具、資料櫃，連同之前倉庫內家具、物品，國民黨參考台北市政府二手家具拍賣作法，原過年前要辦跳蚤市場「募款」，但因政黨收入規定問題，確定暫緩年後再辦。記者周志豪／攝影

國民黨中央黨部空間調整工程近尾聲，減租樓層、空間壓縮後騰出不少辦公家具、資料櫃，連同之前倉庫內家具、物品，國民黨參考台北市政府二手家具拍賣作法，原過年前要辦跳蚤市場「募款」，但因政黨收入規定問題，確定暫緩年後再辦。

黨務人士表示，原本規劃要參考之前幹話撲克牌模式，以個人認捐的方式，將多餘的辦公家具、設施轉手活化，但擔心相關作法在現行政黨收入規定上仍會有問題，行管會主委邱大展出面暫緩跳蚤市場計畫，要先把規定弄清楚。

黨務人士說，目前騰出的家具還是以優先提供有需要的各縣市黨部索取、領用為主，跳蚤市場大概要過年之後才會開市。

目前騰出的辦公家具暫放中央黨部所在八德大樓12樓，是過去新春團拜空間，跳蚤市場延後辦勢必影響團拜安排。黨務人士坦言，東西丟不划算，總要找個地方放，這麼多東西要處理也沒這麼快，團拜考慮改一樓廣場或未來B1花台旁。

為撙節開支，國民黨中央黨部原承租中投公司所屬的八德大樓B1至5樓共6層空間使用，去年10月底拍板退租2、3、5樓3層樓，粗估能省下中央黨部原年租金4600萬元逾半約2400萬元，空間調整工程元旦下午啟動。

至目前為止，除5樓暫供台北市黨部使用外，2、3樓均已完成遷出，辦公空間調整工程大致近尾聲。此外，規劃填平改為植栽牆的B1魚池，目前大部分魚隻已處理，三層水池也僅剩一層仍在打水，填平日倒數。

至於空間縮減後所多餘的辦公家具、沙發、茶几、資料櫃等物品，都以集中到八德大樓12樓，規劃將以訂價認捐方式，透過舉辦一定期間的跳蚤市場活動出清，讓物盡其用，未被認購家具，再考慮是否捐作公益。

國民黨 北市

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