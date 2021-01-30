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批民進黨寄生中華民國 江啟臣：假改國徽無助國家發展
立院昨在大小綠聯手下，通過由時代力量立委所提評估修改國徽決議案，要內政部評估更改國徽。國民黨主席江啟臣晚間在臉書批評，民進黨作法是想滿足獨派施壓，又不敢真改國徽，只能隔靴搔癢，讓支持者自嗨，對國家發展更毫無幫助。
江啟臣表示，完全執政的民進黨完全可主導中華民國國徽國旗法修法，民進黨若真要修改國徽，大可透過民進黨黨團提案修法，但民進黨自己無膽提案，只被動支持時力提出的決議案，向內政部提出約束力薄弱建議，滿足基本教義派虛榮。
江啟臣指出，立法院通過修改國徽的作法泯滅國民黨創建中華民國，與中華民國相依互存的歷史事實，是對中華民國歷史的否定，更凸顯民進黨想要寄生中華民國，又不願意承認中華民國創於1912年的矛盾史觀。
江啟臣認為，修改國徽無助我國取得疫苗進度，沒辦法解決當下疫情的危機，無助於中華民國國際地位提升，更不會改變人民關心食安的態度；昨天民進黨黨團一致投下同意票，蔡英文總統的意見是否跟民進黨黨團一致？
江啟臣批評，實質掌握五權憲政機構、完全執政的民進黨，不願意面對人民關注的民生議題，只想透過操作意識形態引發對立，進一步鞏固權力；假民選真獨裁，卻又無膽進行真台獨，只好用眼花撩亂的假動作繼續欺騙自己，也欺騙選民。
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