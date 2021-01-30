馬英九熱血單車之旅中途休息 馬迷包圍要合照
國民黨今日舉辦「熱血北高、為愛而騎」的單車公益之旅，前總統馬英九下午3點從新竹代天府出發，將騎到彰化伸港，今晚原訂晚間7點在梧棲一家超商停靠休息，與國民黨主席江啟臣會合一起出發，但是疑因風大，影響車隊行進速度，馬英九直到晚間8時30分才抵達梧棲，比原預定時間延後約1個半小時，預計晚間9點半左右騎到彰化福安宮。
馬英九今天響應「熱血北高、為愛而騎」的單車公益之旅，下午3點從新竹代天府出發，途中行經梧棲一家超商休息，並與江啟臣會合一起騎車至彰化福安宮。今晚8時30分，馬英九抵達超商後神情略顯疲憊，先喝了一瓶咖啡牛奶補充體力，附近民眾認出馬英九後爭相要求與其合照，馬約停留20分鐘後繼續上路。
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