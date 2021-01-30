中國疫苗適合輸台？ 馬英九：我們現狀不可能接受

國民黨今天舉辦「熱血北高、為愛而騎」的單車公益之旅，前總統馬英九下午3點從新竹代天府出發，將騎乘到彰化，馬英九在接受媒體訪問時被問到，中國新冠肺炎疫苗是否適合輸入台灣，馬英九只簡短回應「大陸疫苗？我們現狀不可能接受嘛」，同時還表示疫情發展出乎大家意料「一定要非常小心」。

馬英九在得知今天台灣有4例本土確診案例，其中1例死亡後，他表示「現在國際間疫情發展出乎大家意料之外，一定要非常小心」；而今天的單車行馬英九也一直戴著國旗口罩，即便將一路騎行到彰化100多公里，他也堅持戴著沒有要拿下。

在行程開始前，馬英九還先與陪同騎行的新竹市自由車隊隊員們一同合影，更送出牛年的新春春聯，而新竹市自由車隊有不少都是十幾歲的國高中生，馬英九也代表主辦單位台北市單車運動協會致贈新竹隊的小隊員們獎助學金。