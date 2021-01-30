聽新聞
test
0:00 / 0:00
中國疫苗適合輸台？ 馬英九：我們現狀不可能接受
國民黨今天舉辦「熱血北高、為愛而騎」的單車公益之旅，前總統馬英九下午3點從新竹代天府出發，將騎乘到彰化，馬英九在接受媒體訪問時被問到，中國新冠肺炎疫苗是否適合輸入台灣，馬英九只簡短回應「大陸疫苗？我們現狀不可能接受嘛」，同時還表示疫情發展出乎大家意料「一定要非常小心」。
馬英九在得知今天台灣有4例本土確診案例，其中1例死亡後，他表示「現在國際間疫情發展出乎大家意料之外，一定要非常小心」；而今天的單車行馬英九也一直戴著國旗口罩，即便將一路騎行到彰化100多公里，他也堅持戴著沒有要拿下。
在行程開始前，馬英九還先與陪同騎行的新竹市自由車隊隊員們一同合影，更送出牛年的新春春聯，而新竹市自由車隊有不少都是十幾歲的國高中生，馬英九也代表主辦單位台北市單車運動協會致贈新竹隊的小隊員們獎助學金。
新竹市自由車隊也請馬英九在自行車上簽名留念，還表示希望能有馬總統的加持，讓這輛經過加持的自行車能在之後的奧運場上自由車項目奔馳，奪得獎牌為國爭光。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言