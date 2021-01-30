影／讓台灣有記憶？游錫堃：全國公務員修台灣史3學分

立法院長游錫堃今天在台中市霧峰區立法院民主議政園區登場的台灣議會設置請願運動百年展開幕致詞時說，台灣是一個沒有歷史記憶的國度，要怎麼樣讓台灣有記憶？那這個行政部門非常重要，只要一個命令下去，全國的公務員都要去大學修三個學分台灣史。

游錫堃認為，公務員非常努力，他們一定會去修，因為沒有修會影響升遷、考績，這樣的話，對台灣恢復記憶是很有幫助，尤其是軍隊、司法官還有調查局，他們更應對台灣有歷史記憶。

台灣議會設置請願運動百年展今天與會貴賓包含副總統賴清德、游錫堃、立法院副院長蔡其昌、立委賴香伶、陳柏惟，以及14位請願運動先驅後裔代表等人。

蔡其昌說，感謝請願運動民主前輩後代的蒞臨，百年前由有「台灣議會之父」之稱的霧峰林家林獻堂帶領民主前賢14年內15度赴日請願設立台灣議會。民主不是天上掉下來，透過百年展，讓現代孩子讓前輩在爭取設置台灣議會當中面對艱酸與困難，別具義意，期許大家為台灣民主繼續加油。

游錫堃說，台灣曾是一個缺乏本土歷史記憶的國度，歷經異族、威權統治，台灣本土歷史文化，長期遭受壓抑、扭曲，例如我年輕時所受的教育，對長江流經哪幾省

能夠倒背如流，但對玉山位於何處？卻模糊不清；對文天祥、黃花崗七十二烈士的故事終身難忘，但對抗日三猛丶霧社事件的事蹟卻晦莫如深。

他認為，今天舉辦台灣議會設置請願運動百年展，就是要讓社會了解百年前林獻堂為首的先賢們表達台灣人要民主、要自治的訴求。

賴清德致詞認為，台灣議會設置請願運動有三個歷史上的重要性，第一，是台灣在日治時期規歷時最久模最大的社會運動；第二，啟發了台灣民主法治的基礎，地方自治的概念因此萌芽；第三，推動台灣百年來一波又一波的民主浪潮。