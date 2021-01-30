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影／新黨今發起罷免！陳柏惟：被統派罷免是我的勳章

聯合報 / 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
新黨今天發起罷免，基進黨立委陳柏惟對此說，以「花若盛開，蝴蝶自來」做比喻，認為「被統派罷免，就是我們台灣人的勳章！」記者趙容萱／攝影
新黨今天發起罷免，基進黨立委陳柏惟對此說，以「花若盛開，蝴蝶自來」做比喻，認為「被統派罷免，就是我們台灣人的勳章！」記者趙容萱／攝影

新黨今天上午在國道1號泰安休息站集合，以車隊遊行號召民眾罷免基進黨立委陳柏惟。陳柏惟今天上午到台中市霧峰區出席「台灣議會設置請願運動百年展」開幕典禮後受訪，以「花若盛開，蝴蝶自來」做比喻，認為「被統派罷免，就是我們台灣人的勳章！」會緊張嗎？他認為，在這個位置一天，就做好一天的事，「不會啦！緊張什麼？」

新黨今天上午10時在國道1號泰安休息站集合，以車隊遊行號召民眾罷免基進黨立委陳柏惟，車隊繞行台中第二選區沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰區，用行動表達支持台中選民「罷3Q」、「抗萊豬」、「反台獨」的理念。

陳柏惟被問及新黨今天號召民眾罷免他一事說，花若盛開，蝴蝶自來，感謝這些民主前輩、這花蝴蝶們把我當做一朵盛開花朵，在我身邊圍繞來、圍繞去，即便這幾年新黨聲勢、理念沒有被台灣人民接受，依然死死跟在我的身邊。我想，被統派罷免，就是我們台灣人的勳章，他「祝福、傾聽」。

媒體詢問「罷免案第一階段、第二階段，會不會有步步進逼、讓你有點緊張之感？」陳柏惟說，不會啦、還好。這有什麼好緊張的，民主選舉罷免就是這樣，人家選你就好好做，人家把你罷免掉，你就離開崗位，強求不來，也演不出東西來，在其位謀其政，在這個位置一天，就做好一天的事，「不會啦！緊張什麼？」

罷免 陳柏惟 新黨

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