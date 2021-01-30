前總統沒人答應開放萊豬 馬英九嗆蔡英文胡說八道

國民黨推動反萊豬兩公投案，募集連署書活動上午開返回台北。黨主席江啟臣表示，兩公投從9日發動連署至昨天止，都已募得超過35萬份連署書，達28萬份成案門檻，預計下周過年前就可達50萬份目標，後續募愈多愈好。

國民黨內規劃3月9日起開始最後統整公投成案連署書，江啟臣說，原50萬份連署書目標達標後，3月初之前會繼續連署，讓人民能透過連署展現意志，表達對蔡政府開放含萊克多巴胺美豬與限縮人民公投權的無言抗議。

出席連署活動的前總統馬英九則將炮口再對準總統蔡英文，批評蔡稱因以前的總統答應美國要開放萊豬進口，所以只能照做，這樣的說法根本是胡說八道。馬說，他與前總統陳水扁都已否認曾答應過美國，開放萊豬是蔡總統主動提出來的。

馬英九表示，全世界197國中有161國家禁萊劑，農委會也將萊劑列為禁藥，豬都不可以吃，但人居然要吃進口萊豬？美國出口豬肉80%非萊豬，台灣為何反要買萊豬？盼以8月28日公投結果，「用全民力量，把萊豬退回去」。

江啟臣也質疑，台灣豬不吃萊劑，台灣人為何要吞萊劑，這連三歲小孩都懂的道理，不曉得為什麼蔡政府毅然決然就是要開放？發動公投不得已，但現在也只剩這最後一條路可走，呼籲人民用公投票表達想吃什麼豬肉？

江啟臣說，既然蔡政府宣布今年元旦起是萊豬元年，盼全民一起在8月28日終結萊豬年，維護食安與下一代健康。

馬英九揶揄，蔡總統想藉開放萊豬換得美國支持簽訂雙邊貿易協定（BTA），但美國總統拜登當選後就說短期內不會簽署，蔡總統計畫完全落空。

江啟臣也籲蔡政府懸崖勒馬，質疑蔡政府說開放萊豬要爭取台美經貿協定，但美國不僅打臉拒談，還反過來用「反傾銷」制裁台灣，結果蔡政府用人民健康換不到東西還要維持開放，不顧國家主權也不顧人民健康，人民要這個政府做什麼？

不過國民黨上午在台北市募公投連署書，前主席朱立倫同時也在另一地參與「熱血北高 為愛而騎」活動，引發江啟臣與朱王不見王質疑。江回應，主辦單位是以分工、接力方式安排活動，他與朱都是配合主辦單位安排。

江啟臣說，「熱血北高 為愛而騎」活動上午由朱立倫與國民黨智庫副董連勝文從第一站出發，馬英九會從新竹接手，他會回去台中接力，再與馬兩個人一起騎完台中至彰化這段。

江啟臣與立委蔣萬安談話時，還尷尬自爆早上與馬英九同台時，還跟馬說不好意思，幾個參與活動的人中，年紀最大的馬騎最遠。