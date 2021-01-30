民進黨立委促改國徽 學者：擦邊球收攏支持者

立法院昨天表決通過國徽變更的主決議，學者認為，民進黨目前面對一連串挑戰，罷免黃捷、萊豬公投等都會影響明年九合一選舉甚至三年後的總統立委選舉，為了拉緊支持者所以要做一個「立竿見影」的，也有學者認為，民進黨不敢動大的，只敢打擦邊球，美國總統拜登也把民進黨框住了，很多東西「想都不要想」。

東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒表示，民進黨面對支持者很有壓力，所以從不需要修憲的下手，而不需修憲的就像改國徽這樣的議題，畢竟像華航改名都有很高困難度，很多支持者的要求都做不到，獨派之前要求的制憲也沒有，「所以就至少拿個棒棒糖安撫」。

施正鋒說，民進黨現在面對很多議題，下個月有高雄市議員黃捷罷免案，國民黨的反萊豬公投現在正連署中，新冠肺炎的疫苗買不到，這些不只衝擊明年九合一選舉，也可能影響下次的總統立委選舉，為了收攏支持者，所以選擇一個立竿見影最快有效果的，就看政府要不要做；施正鋒說，萊豬影響很大，有綠營支持者也反萊豬，且不像韓國瑜可以打成中共代言人，「萊豬的紅帽扣不下去」，這是食安議題，關乎下一代，處理起來不像罷韓。

淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新說，國徽若只是放大或縮小沒有問題，但如果是取消或改變會引起大問題，他認為這只是少數立委的意見，蔡英文總統可能不敢，改國徽就像華航改名，都是小改、不敢動大的，這就是個虛招、擦邊球，畢竟東奧正名都撤案了，拜登把民進黨框住了，很多東西想都別想，提也不用提，要求加速生產晶片就生產，台美之間已不像川普時期，所以現在動小規模的改變才有可能。