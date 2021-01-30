影／藍批打假球？蔡其昌：家裡有電，蠟燭不需要丟掉

台中火力發電廠擬增2部燃氣機組，立法院副院長蔡其昌主張中火十部燃煤機組提前2035除役，現有兩部燃煤機組「除役不拆除」，被國民黨主席江啟臣質疑除役卻不拆除是「打假球」。

對此蔡其昌今天說，沒有什麼「假球」啦！大家都不認真去了解提案的想法，台電與台中市政市府僵持住了，僵持結果就是燃氣機組沒有辦法興建，去年台電掛件6次以上，要啟動興建燃氣機組，但市府就一直「卡關」，僵局不解，台中就繼續每天多吸一天燃煤；他主張「除役不拆除」是「家裡已經有電了，不需要把蠟燭拿去丟掉」。

蔡其昌說，國民黨興建台中火力發電廠，後來我們一直要改善中火空汙，一直到市長盧秀燕上任，台電做了一些努力，可是以目前燃氣機組被市府「卡關」，這個僵局不解，受傷是台灣的健康，所以他才想說解決問題。

蔡其昌指出，他一再強調，沒有要提案對抗，他只是提案邀盧秀燕來認真、理性討論，一起合作，要求中央、台電如何讓燃氣機組上線，讓燃氣機組可以除役。

蔡其昌說明，他的「除役不拆除」主張，是「家裡已經有電了，不需要把蠟燭拿去丟掉」。我們面臨天然氣先天限制，天然氣儲存槽十天到二周儲存時間，若燃煤機組除役後可以留著，萬一哪一天面臨天候或國安挑戰時，可有備用方案可做。除役後的燃煤機組需重新申請營運執照，台中市政府手上握有19張執照，盧市長不用擔心，啟動一定要去申請執照。

他認為，他的主張不會讓台灣陷入危機，台灣人不要汙染很棒、台灣不要缺電也都很重要，二者要取得平衡點、理性來面對，我只是希望不要不要再這樣僵持，受傷是台中市民，所以早一天讓燃氣機組上場，燃煤退場就是我的目標。

他指出，整體來講，盧市長能早一天讓燃氣機組開始興建，除煤時間就會早一天，都息息相關，盼台中的無煤能比台電規劃早十年，讓中火不再使用燃煤，但前題是要看盧燕何時首肯，現在是一直「卡關」，燃氣就不能上線，如果盧市長願意，他去拜訪都沒問題，就是「解方」，政治是來解決問題。