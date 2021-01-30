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綠擬推國務機要費除罪化修法 國民黨：特赦陳水扁就好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
涉國務機要費洗錢案潛逃美國的新光醫院前副院長黃芳彥身亡，民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨團已提案修法要讓國務機要費除罪化，被質疑要為前總統陳水扁國務機要費案解套。國民黨質疑，蔡總統直接特赦扁就好，為何要更動法制？記者周志豪／攝影
涉國務機要費洗錢案潛逃美國的新光醫院前副院長黃芳彥身亡，民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨團已提案修法要讓國務機要費除罪化，被質疑要為前總統陳水扁國務機要費案解套。國民黨質疑，蔡總統直接特赦扁就好，為何要更動法制？記者周志豪／攝影

涉國務機要費洗錢案的新光醫院前副院長黃芳彥身亡，民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨立委已提案修法要讓國務機要費除罪化，被質疑要為前總統陳水扁國務機要費案解套。國民黨質疑，蔡總統直接特赦扁就好，為何要更動法制？

國民黨主席江啟臣表示，很遺憾聽到黃芳彥辭世這樣的消息，但司法歸司法，司法單位還是要把黃所涉沒查完的案子查清楚，才能夠對人民交代。江也說，民進黨不要認為不想違法，就用修法的方式，這不是法治國家該做的事情。

江啟臣認為，法治國家該做的事情是守法、執法，修法也不是這樣修的。

國民黨革實院院長羅智強則酸，民進黨很奇怪，蔡總統有特赦權，要解決扁案直接特赦就好，幹嘛修法？而且民進黨不要搞錯，陳水扁所涉的案子不是只有國務機要費，柯建銘是不是也要把幫扁其他的貪瀆案一起除罪化？

羅智強說，柯建銘的兒子涉及具名運毒，檢察官都可以不起訴了，台灣乾脆法令修一修，只要有民進黨黨徽加持的通通無罪、除罪化，這樣最快。

國民黨立委蔣萬安也說，司法歸司法，國務機要費案還有很多案情的調查要繼續完成，給國人說明、交代，民進黨這時候要修法除罪，背後真正理由、目的要更清楚闡述。

前總統馬英九也說，以前立院對特別費有制定規定，現在統統都要單據，實在不需要因為國務機要費案再做其他改變，這都是庸人自擾，沒有必要。馬認為，除罪化也不溯及既往，目前法律還是有效，陳水扁目前案子要查當然還可查下去。

民進黨 司法 國民黨

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