防疫再升級 黃偉哲：台南140家長照及身障機構禁止探視

因應國內新冠肺炎疫情升溫，台南市政府26日公告全市36家醫院、103家護理之家停止探病，台南市長黃偉哲今天再宣布全是115家的長照中心以及25家的身心障礙機構也全面禁止探視。

黃偉哲今天在六甲落羽松季開幕典禮上表示，時間是從2月1日下周一開始到2月28號，台南市長照機構以及25家身心障礙機構都禁止探病以及探視全部改由電話以及視訊。228之後再試疫情的情況進行調整，如果疫情和緩了就會開放，如果疫情更加嚴峻或許還會採取更嚴格的管制措施。

台南市自1月27日至2月28日，台南市36家醫院、103間護理機構全面停止探病，每床陪病同時段以1人為限，醫院內的病人避免請假外出，加護病房、安寧病房等如有急迫性、特殊探視需求，需經醫師專業進行個案評估，也請病患家屬盡量採電話或視訊方式關懷。措施公告引起家屬反彈，但黃偉哲說病毒是不等人的，請家屬要諒解。