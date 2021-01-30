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民進黨挺中火燃煤機組2035再全落日 江啟臣：自我打臉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中火燃煤機組是否漸進除役，昨在立院展開表決戰，在民進黨人數優勢下，藍委楊瓊瓔所提增1燃氣機組須除役2部燃煤機組決議案遭否決，通過立院副院長蔡其昌的2035燃煤機組全落日決議案。國民黨主席江啟臣上午批民進黨打假球。記者周志豪／攝影
中火燃煤機組是否漸進除役，昨在立院展開表決戰，在民進黨人數優勢下，藍委楊瓊瓔所提增1燃氣機組須除役2部燃煤機組決議案遭否決，通過立院副院長蔡其昌的2035燃煤機組全落日決議案。國民黨主席江啟臣上午批民進黨打假球。記者周志豪／攝影

中火燃煤機組是否漸進除役，昨在立院展開表決戰，在民進黨人數優勢下，藍委楊瓊瓔所提增1燃氣機組須除役2部燃煤機組決議案遭否決，通過立院副院長蔡其昌的2035燃煤機組全落日決議案。國民黨主席江啟臣上午批民進黨打假球。

江啟臣質疑，國民黨團主張除役4部老舊燃煤機組，蔡其昌卻以國安為由，擔心萬一缺電而反對拆除，那為什麼到2035年10部燃煤機組反要一口氣全面除役？這是自我打臉的論述，一切可能還是為了選舉考量。

江啟臣批評，2035年離現在還有14年，眼前可以除役的為什麼不除役，蔡其昌的中火燃煤機組延緩除役、也暫不拆除決議案，就是打假球。

江啟臣說，其實燃氣機組也有汙染，但相較燃煤少，所以台電如果要增加燃氣機組，那就把4部最老舊的中火燃煤機組拆除除役，這比2035年近多了，要救台中人的肺、改善中部空氣品質，不用捨近求遠。

江啟臣 中火 蔡其昌

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