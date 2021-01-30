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質疑蔡英文下令挺改國徽 國民黨：滅中華民國也不意外

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立院昨在大小綠聯手下，通過由時代力量立委邱顯智所提的評估修改國徽決議案，要內政部評估更改國徽必要性與修正機制，兩個月內向立法院專案報告。前總統馬英九上午表示，改國徽毫無必要。國民黨則炮口向上，要蔡總統說明態度。記者周志豪／攝影
立院昨在大小綠聯手下，通過由時代力量立委邱顯智所提的評估修改國徽決議案，要內政部評估更改國徽必要性與修正機制，兩個月內向立法院專案報告。前總統馬英九上午表示，改國徽毫無必要。國民黨則炮口向上，要蔡總統說明態度。記者周志豪／攝影

立院昨在大小綠聯手下，通過由時代力量立委邱顯智所提的評估修改國徽決議案，要內政部評估更改國徽必要性與修正機制，兩個月內向立法院專案報告。前總統馬英九上午表示，改國徽毫無必要。國民黨則炮口向上，要蔡總統說明態度。

馬英九指出，國徽樣式在國旗、國徽法上明文規定，談改國旗、國徽這些議題毫無意義，沒有這個需要，對國計民生毫無幫助，真的不必浪費時間。

國民黨主席江啟臣則說，國徽是國旗一部分，受憲法與國徽、國旗法規範，修改涉及修憲，身為中華民國總統的蔡總統應先對改國徽提案表態，同不同意修改國徽、國旗，民進黨團昨天一致投票支持修改是蔡下令的嗎？

國民黨立委蔣萬安也說，執政的民進黨在這個時候突然支持推動修國徽，民進黨政府、蔡英文總統要出來說清楚態度與立場，昨天民進黨立委的投票是身兼民進黨主席的蔡指示？

國民黨革實院院長羅智強則批評，蔡總統曾說中華民國是流亡政府，對中華民國從頭到尾就保有敵意跟仇視，她現在只是在消滅國徽，接下來要消滅中華民國也不用意外。

對提案理由為國徽與國民黨黨徽近似，馬說黨徽早在中華民國成立之前就有，與國徽還是有差別，樣式是有不一樣之處。

民進黨 國旗

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