瓜地馬拉大使館第二例確診 使館30日暫停對外開放

外交部今天表示，我國駐瓜地馬拉大使館1名人員當地時間29日確診新冠肺炎，確診者目前狀況穩定，大使館已安排全體館員進行PCR檢測，使館將從1月30日起暫停對外開放約半個月。

瓜地馬拉大使館去年11月25日有首起確診病例，當時大使館全面消毒，同時啟動居家上班機制。

外交部表示，確診者目前有輕微發燒症狀，身體狀況穩定，已依規定居家隔離，為了維護駐外人員健康，駐館已安排全體館員進行PCR檢測，並進行辦公環境消毒，人員全面改採居家辦公，此外駐館自當地時間1月30日起暫停對外開放至2月12日，領務服務維持預約制。

外交部表示，駐瓜地馬拉大使館將持續密切注意當地疫情發展，並提醒人員嚴守防疫規範。外交部也會隨時與駐館保持密切聯繫，瞭解駐館員眷的健康狀況及採取必要的防護措施。