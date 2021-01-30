聽新聞
test
0:00 / 0:00
瓜地馬拉大使館第二例確診 使館30日暫停對外開放
外交部今天表示，我國駐瓜地馬拉大使館1名人員當地時間29日確診新冠肺炎，確診者目前狀況穩定，大使館已安排全體館員進行PCR檢測，使館將從1月30日起暫停對外開放約半個月。
瓜地馬拉大使館去年11月25日有首起確診病例，當時大使館全面消毒，同時啟動居家上班機制。
外交部表示，確診者目前有輕微發燒症狀，身體狀況穩定，已依規定居家隔離，為了維護駐外人員健康，駐館已安排全體館員進行PCR檢測，並進行辦公環境消毒，人員全面改採居家辦公，此外駐館自當地時間1月30日起暫停對外開放至2月12日，領務服務維持預約制。
外交部表示，駐瓜地馬拉大使館將持續密切注意當地疫情發展，並提醒人員嚴守防疫規範。外交部也會隨時與駐館保持密切聯繫，瞭解駐館員眷的健康狀況及採取必要的防護措施。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言