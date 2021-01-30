【即時短評】陳水扁都知改國徽修法就行 綠委還打假球？

民進黨與時力黨團昨在立法院會聯手，表決通過評估更改國徽的主決議，但想在立法院靠「多數決」修國徽根本不難，未涉及修憲，只要大綠小綠再次聯手，直接修改「國徽國旗法」即可，透過法律效力根本不明的主決議，加上行政部門稱要從長計議，很難不被質疑民進黨這局在打假球。

回頭看國徽黨徽爭議，1988年當年立法院討論三軍服制條例草案，民進黨立委邱連輝、黃煌雄、尤清、許國泰就曾公開質疑軍服上的國徽與國民黨黨徽太相似，黨國不分；緊接著1993年當時的民進黨立委、前總統陳水扁更以國民黨黨徽未正式申請商標專利，而且與我國國旗、國徽過於相同或近似，情況明顯違反現行商標法，一度考倒經濟部。

2000年外館也曾先行調整，將對外使用的國徽，改成國旗或者是梅花圖案；而鬧過最大的風波，發生在2004年立委選舉前夕，當時扁政府再拋國徽黨徽過度相似須調整的議題，要求國民黨更改黨徽，國民黨堅決不改，數次回嗆要陳水扁有種改國徽。

後續扁政府定調不修改國徽，而是要求國民黨三個月內修改黨徽以避免混淆國徽，若不改就要拚立委過半修國徽法，時任民進黨文宣部主任的桃園市長鄭文燦更補充表示，如果國民黨不修改黨徽，一旦泛綠立委席次過半，將修改國徽法，排除人民團體和政黨使用國徽，「將國家專屬的歸給國家，將政黨的還給政黨」，但最後國會依然是泛藍佔多數。

國徽去黨徽化，成為當年陳水扁的未竟之志，但如今民進黨在立院雖不是顛峰時期，但此議題有小綠力挺，憲法也僅規定中華民國國旗定為紅地，左上角青天白日，並未要求國徽形式，人數優勢加上修正國徽國旗法，理論上完全能針對昨天的主決議藥到病除，這回卻選擇只做表面的政治表態，把立院當成了演技測試場地。

行政院明說，國徽、黨徽的調整，可能激化不同族群的意識形態衝突。這樣來看，民進黨團的大動作，只是為了提高藍綠對決的態勢，避免藍營從罷免、反萊豬公投一路凝聚氣勢到2022選舉，最後國徽、黨徽爭議就以沒有社會共識為由擱置，留到下次需要激化族群對立時再使用。