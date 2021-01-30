黃捷24分鐘說明2年問政成績 罷捷團體批臨時抱佛腳

今天舉辦的高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會，黃捷表示盡力在24分鐘中把過去兩年的努力向市民說明，希望市民2月6日出來投下「不同意」票。罷捷總部發言人徐尚賢則批黃捷所說的問政成績，許多是在罷捷團體出來後才爭取，另有部分是收割其他議員的政績。

黃捷在罷免說明會之後受訪表示，盡力的在短短的24分鐘裡面把所有過去兩年的努力、還有呼籲市民出來投下不同意票的立場，努力的表達，但24分鐘其實滿不夠的，比較可惜，還有很多的工作的內容沒有辦法一一的向大家說明，鳳山鄉親如果願意的話，可以完整的閱讀選舉公報上面她的答辯書、她在臉書、議會上面所有的政績的內容來做出這次的判斷。

對於劉辰芳批判黃捷在反萊豬表決時落跑，黃捷未正面回應，強調她就罷免公報上面的罷免理由一一回應，劉只講6分鐘，蠻可惜的，這個是一個向市民爭取認同的好機會；領銜人說身體不適，但還願意出席，還是希望劉要保重，希望劉身體健康。

罷捷免案法定領銜人劉辰芳只講了6分多鐘即離場，罷捷總部發言人徐尚賢說，領銜人的身體狀況實在無法再支撐下去了，因礙於選罷法的規定，只能由領銜人參加，發言人也無法代替 發言，所以第二輪就無法進行。

徐尚賢表示，他跟黃捷下的辯論戰帖，黃捷始終都不接受，只要領銜人和她參加這個公辦的說明會；公辦說明會只是念稿的說明會，並沒有雙向的對話和雙方的問答，黃捷用這樣的方式是占了領銜人的便宜。

對於黃捷在政見說明會上的說明，徐尚賢認為黃捷是在罷捷團體出現後才假裝認真，在罷免案纏身之後才開始臨時抱佛腳，在議會的問政方式只是這裡一問、那裡一問，甚至只是當個政府傳聲筒，許多政績還是別的議員努力來的。