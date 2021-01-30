黃捷24分鐘說明2年問政成績 罷捷團體批臨時抱佛腳
今天舉辦的高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會，黃捷表示盡力在24分鐘中把過去兩年的努力向市民說明，希望市民2月6日出來投下「不同意」票。罷捷總部發言人徐尚賢則批黃捷所說的問政成績，許多是在罷捷團體出來後才爭取，另有部分是收割其他議員的政績。
黃捷在罷免說明會之後受訪表示，盡力的在短短的24分鐘裡面把所有過去兩年的努力、還有呼籲市民出來投下不同意票的立場，努力的表達，但24分鐘其實滿不夠的，比較可惜，還有很多的工作的內容沒有辦法一一的向大家說明，鳳山鄉親如果願意的話，可以完整的閱讀選舉公報上面她的答辯書、她在臉書、議會上面所有的政績的內容來做出這次的判斷。
對於劉辰芳批判黃捷在反萊豬表決時落跑，黃捷未正面回應，強調她就罷免公報上面的罷免理由一一回應，劉只講6分鐘，蠻可惜的，這個是一個向市民爭取認同的好機會；領銜人說身體不適，但還願意出席，還是希望劉要保重，希望劉身體健康。
罷捷免案法定領銜人劉辰芳只講了6分多鐘即離場，罷捷總部發言人徐尚賢說，領銜人的身體狀況實在無法再支撐下去了，因礙於選罷法的規定，只能由領銜人參加，發言人也無法代替 發言，所以第二輪就無法進行。
徐尚賢表示，他跟黃捷下的辯論戰帖，黃捷始終都不接受，只要領銜人和她參加這個公辦的說明會；公辦說明會只是念稿的說明會，並沒有雙向的對話和雙方的問答，黃捷用這樣的方式是占了領銜人的便宜。
對於黃捷在政見說明會上的說明，徐尚賢認為黃捷是在罷捷團體出現後才假裝認真，在罷免案纏身之後才開始臨時抱佛腳，在議會的問政方式只是這裡一問、那裡一問，甚至只是當個政府傳聲筒，許多政績還是別的議員努力來的。
罷捷總部明天將發動汽機車遊行，黃捷說，她一樣要用勤走基層的方式，因為她不希望在這個防疫的關鍵時刻來用大型的集會遊行造成防疫的破口。
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