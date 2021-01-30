嗆有種改國徽算盤打錯？陳亭妃：民進黨就順國民黨的意

時代力量質疑國徽與國民黨黨徽相近，在立法院提出決議文，要求內政部評估有無修改現行國徽的必要性，二個月內提出專案報告，此案昨在民進黨團支持下，立法表決通過。民進黨黨務人士表示，國民黨對此議題說法一變再變，通過主決議正好凸顯出了藍營的進退失據，至於後續處理將尊重行政部門之研議。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，去年10月國民黨就提出過台美建交、美協防台灣2決議案，當初藍營也認為民進黨一定不會同意通過這些議案，但黨團的態度很清楚就是支持，自己當時也和國民黨團總召林為洲說過，國民黨再提出要加入聯合國的決議文，朝野協商時民進黨一樣會同意；顯然國民黨現在又是一次錯估情勢，預判民進黨不會同意時力的提案。

民進黨立委陳亭妃也說，當初綠委提案是希望國民黨改黨徽，國民黨反擊「有種就去改國徽」，那民進黨就順從國民黨的意思，通過要改國徽的提案，就請內政部研議。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，民進黨身為執政黨，內部當然也有這樣的意見，但這牽涉到高度的國民感情，需要強大的民意共識，因此黨團成員不會輕易啟動這樣的工程，但是在野黨提出，黨團會給予尊重，昨天處理時代力量提案就是如此。

民進黨黨務人士表示，國民黨在此議題是再次失分的，因為本來預期民進黨會力阻該案的算盤就打錯了，說法更是從一開嗆有種改國徽，變成要改國徽就直接去提修法，如此前後不一、進退失據的操作恐難獲得民意認同。

是否會造成行政機關為難？該人士說，先前華航、護照二正名案，行政機關已有相關經驗，相信這次內政部也會本於專業角度進行評估，這部分都尊重行政部門。