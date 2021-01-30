一段影片看懂國徽與國民黨徽的淵源由來

影片摘自FUN程式

立法院昨天表決通過決議，認為國徽和國民黨黨徽過於相似，內政部需在2個月內評估更改的必要性；國徽和黨徽是否相似，國民黨過去曾以動畫方式解釋，國民黨用的黨徽跟黨旗，比中華民國國徽、國旗早了33年，中華民國的創立也是國民黨努力來的，「這段歷史豈能叫國民黨改黨徽來清洗掉，毫無道理」。

根據「中華民國國徽國旗法」，國徽有一定格式，國徽定為青天白日，圓形、青白色，白日在中間，有12道白尖角光芒，白日和12道白尖角光芒之間要留一圈青色圓圈。

根據國徽國旗法，青底圓形的圓心是白日的圓心，白日的半徑和青底圓形的半徑比例為一比三，白日圓心到白尖角光芒的尖頂，長度和白日體半徑為二比一，白日和12道光芒之間的青色圓圈，寬度等於白日直徑的十五分之一，每道白尖角光芒的頂角為30度，12角就是360度，白尖角光芒的上下左右排列，要正對東南西北，其餘光芒尖角均勻排列。

去年底有民進黨立委提案要求國民黨改黨徽，國民黨在「Fun程式」上以影片解釋黨徽由來，動畫中一隻馬解釋，1895年國父孫中山第一次廣州起義，為了讓革命同志容易辨認敵我，請陸皓東設計標誌，陸皓東想了很久想不到，隔天清晨在四合院散步時看到日出，因此有了青天白日旗的想法，青天白日旗也成為革命的行動旗幟。

動畫解釋，中華民國國旗一開始不是青天白日滿地紅旗，而是五色旗，青天白日滿地紅旗只是中華民國海軍軍旗，五色旗一直用到1928年國民革命軍北伐結束。國民黨用的黨徽跟黨旗，比中華民國國徽、國旗早了33年，中華民國的創立也是國民黨努力來的，「竄改這段歷史並不會讓台灣的民主進步，欺騙人民的政府跟極權國家政府有什麼兩樣？」