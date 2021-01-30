快訊

連勝武疑爆婚外情「家人應知道」 連勝文曾提醒弟弟這件事

一段影片看懂國徽與國民黨徽的淵源由來

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨製作影片解釋黨徽由來。圖/取自fun程式
國民黨製作影片解釋黨徽由來。圖/取自fun程式

影片摘自FUN程式

立法院昨天表決通過決議，認為國徽和國民黨黨徽過於相似，內政部需在2個月內評估更改的必要性；國徽和黨徽是否相似，國民黨過去曾以動畫方式解釋，國民黨用的黨徽跟黨旗，比中華民國國徽、國旗早了33年，中華民國的創立也是國民黨努力來的，「這段歷史豈能叫國民黨改黨徽來清洗掉，毫無道理」。

根據「中華民國國徽國旗法」，國徽有一定格式，國徽定為青天白日，圓形、青白色，白日在中間，有12道白尖角光芒，白日和12道白尖角光芒之間要留一圈青色圓圈。

根據國徽國旗法，青底圓形的圓心是白日的圓心，白日的半徑和青底圓形的半徑比例為一比三，白日圓心到白尖角光芒的尖頂，長度和白日體半徑為二比一，白日和12道光芒之間的青色圓圈，寬度等於白日直徑的十五分之一，每道白尖角光芒的頂角為30度，12角就是360度，白尖角光芒的上下左右排列，要正對東南西北，其餘光芒尖角均勻排列。

去年底有民進黨立委提案要求國民黨改黨徽，國民黨在「Fun程式」上以影片解釋黨徽由來，動畫中一隻馬解釋，1895年國父孫中山第一次廣州起義，為了讓革命同志容易辨認敵我，請陸皓東設計標誌，陸皓東想了很久想不到，隔天清晨在四合院散步時看到日出，因此有了青天白日旗的想法，青天白日旗也成為革命的行動旗幟。

動畫解釋，中華民國國旗一開始不是青天白日滿地紅旗，而是五色旗，青天白日滿地紅旗只是中華民國海軍軍旗，五色旗一直用到1928年國民革命軍北伐結束。國民黨用的黨徽跟黨旗，比中華民國國徽、國旗早了33年，中華民國的創立也是國民黨努力來的，「竄改這段歷史並不會讓台灣的民主進步，欺騙人民的政府跟極權國家政府有什麼兩樣？」

國民黨 國旗

延伸閱讀

日副首相國會答詢 讚中華民國防疫超前布署

立院通過評估改國徽 馬英九：黨徽比國徽還早

總預算案立院三讀 小刪256億元

立院通過國徽更改主決議 內政部：審慎評估

相關新聞

連勝武疑爆婚外情 連勝文：有跟弟弟說要謹言慎行

國民黨榮譽主席連戰次子連勝武與老婆路永佳結婚多年，育有3個子女，不過連勝武近日卻被拍到與身材姣好的美女在酒吧有親密互動，...

立院通過評估改國徽 馬英九：黨徽比國徽還早

立法院時代力量黨團昨日提案，建議內政部研議評估更改國徽的必要性，在民進黨團支持下以63票同意通過。前總統馬英九今天對此表...

罷捷團體領銜人上場說明 批判黃捷表決落跑未反萊豬

高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會今天上午在慶聯有線電視登場，黃捷和罷免案法定領銜人劉辰芳都出席這場說明會，兩人進行...

綠擬推國務機要費除罪化修法 國民黨：特赦陳水扁就好

涉國務機要費洗錢案的新光醫院前副院長黃芳彥身亡，民進黨團總召柯建銘昨表示，民進黨立委已提案修法要讓國務機要費除罪化，被質...

防疫再升級 黃偉哲：台南140家長照及身障機構禁止探視

因應國內新冠肺炎疫情升溫，台南市政府26日公告全市36家醫院、103家護理之家停止探病，台南市長黃偉哲今天再宣布全是11...

民進黨挺中火燃煤機組2035再全落日 江啟臣：自我打臉

中火燃煤機組是否漸進除役，昨在立院展開表決戰，在民進黨人數優勢下，藍委楊瓊瓔所提增1燃氣機組須除役2部燃煤機組決議案遭否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。